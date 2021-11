Najhorší prípad covidu, s akým sa lekári v nemocnici stretli: Ukrutný boj Pauly († 37) sa skončil tragicky

Ešte prednedávnom mali milujúcu mamu a manželku, teraz im však zostali len oči pre plač. Rodina Collinsových prežíva neopísateľný žiaľ zo smrti len 37-ročnej Pauly.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Trojnásobná mamička z Walesu, ktorá bola plne zaočkovaná, sa nakazila koronavírusom, informuje Daily Star. Ako uviedol jej zronený manžel Neil, Paula začala pociťovať prvé symptómy ochorenia COVID-19 20. októbra. Hoci bola choroba zo začiatku mierna, rýchlo sa začala zhoršovať.prezradil detaily Neil. Nasledujúci deň ráno po ňu prišla sanitka, ktorá ju odviezla do nemocnice, kde ju umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti.

„Keď ju vzali do nemocnice, doktor mi zavolal a povedal, že je to najhorší prípad covidu, s akým sa v nemocnici princa Charlesa od začiatku pandémie stretli,“ prezradil zronený muž. Paulu uviedli do kómy, v ktorej strávila 11 dní. Podľa slov Neila pre záchranu jeho lásku urobili v nemocnici maximum, dokonca ju chceli previesť do Londýna a podať jej nový liek, no nič nezaberalo. Po dvojtýždňovom boji nakoniec Paula v prítomnosti svojich najbližších covidu podľahla.





Strata manželky, matky a dcéry bola pre rodinu obrovskou ranou. „Celý svet sa mi zrútil, rovnako ako aj mojim dcéram. Zanechala v našich životoch obrovskú dieru. Dcérky sú zničené, zvládajú to však najlepšie, ako vedia. Malá má len 10 rokov. Tvrdo ju to zasiahlo, máva noci, keď len plače a plače,“ povedal ťažko skúšaný muž.

Neil zároveň vyjadril svoj hnev na skeptikov, ktorí neveria covidu a poslal im jasný odkaz. „Počujem ľudí, ktorí hovoria, že neveria v covid, že je to všetko podvod a veľký vtip. Mali by prísť a zaklopať mi na dvere, aby videli, čo ja a moja rodina musíme znášať."