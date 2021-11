Blondína išla ku kaderníčke, trpko to oľutovala: Pri pohľade do zrkadla sa skoro zrútila!

Chcela sa dať skrášliť, výsledok ju totálne vyviedol z miery.

Atraktívna blondínka Mariah sa na sociálnej sieti zverila s nepríjemným zážitkom. Mladá žena si chcela dať zafarbiť odrastajúce korienky vlasov, keďže bola prirodzená brunetka. To, čo sa jej stalo v salóne, by nečakala ani v tom najhoršom sne.

Okrem zafarbenia korienkov chcela Mariah svieži účes, ktorý by ju oživil. Jej nová hriva ju bez debát určite spestrila, no nie vo veľmi pozitívnom zmysle. Keď zákazníčka zbadala výsledok, takmer onemela. Kráska totiž skončila so spálenými vlasmi a ako sama povedala, po procedúre vyzerala ako strapatý vták. "Vyzerá to hrozne. Je to horšie ako som si najprv myslela," zverila sa na Tik Toku nešťastná Mariah, ktorá priznala, že tento zážitok ňou poriadne emočne zamával. Z obrovského prešľapu však neviní kaderníčku, keďže farbenie na blond je častokrát riskantné. Mrzí ju len to, že ju pred prípadným rizikom nevarovala.