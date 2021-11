Ďalší z absurdných nariadení Talibanu: Kde im vadia ženy tentokrát!

Talibanské úrady vyzvali afganské televízie, aby prestali vysielať seriály, kde vystupujú ženy.

Novinárky na obrazovkách majú nosiť islamský závoj. Príslušné nariadenie, označované za "náboženskú smernicu", podľa agentúry AFP vydalo v nedeľu talibánske ministerstvo pre podporu cnosti a prevenciu neresti. Je to podľa AFP prvýkrát, čo sa táto štátna inštitúcia snaží regulovať televíziu odkedy sa radikálne hnutie Taliban vrátilo v polovici augusta k moci.

"Televízie by sa mali vyvarovať vysielaniu telenoviel a seriálov, v ktorých hrajú ženy," stojí v ministerskom dokumente. Ohľadom požiadavky na nosenie šatky v prípade novinárok nie je jasné, či sa jedná o jednoduchý typ, ktorý ženy vystupujúce v televízii už bežne nosia, alebo či by mali zvoliť ešte viac zahaľujúcu pokrývku hlavy. Úrad tiež televíziu vyzval, aby nevysielali programy "v rozpore s islamskými a afganskými hodnotami" a tiež tie, ktoré urážajú náboženstvo alebo "ukazujú proroka a jeho spoločníkov". Obrovská tragédia na predvianočnom sprievode: Auto vrážalo do ľudí, hlásia viacero obetí

Ministerstvo pre podporu cnosti a prevenciu neresti, zodpovedné za zabezpečenie každodenného rešpektovania islamských hodnôt, bolo v čase prvej vlády Talibanu v rokoch 1996 až 2001 obávanou inštitúciou. Taliban vtedy zakázal televíziu, filmy a všetky formy zábavy považované za nemorálne. Ľudia pristihnutí pri sledovaní televízie bývali potrestaní a ich prístroje zničené. Vlastníctvo videorekordéra sa trestalo verejným bičovaním. Niekedy boli dokonca k videniu televízie visiace na pouličnom osvetlení, píše AFP.

Keď sa Taliban, zvrhnutý roku 2001, tento rok v auguste vrátil k moci, našiel mediálnu krajinu po 20 rokoch podpory Západu pozmenenú, píše AFP. Počas týchto dvoch desaťročí sa objavili desiatky súkromných rozhlasových staníc a televíznych kanálov. Ženám, ktoré za Talibanu nesmeli pracovať alebo študovať, ponúkli veľa príležitostí. Dnes sa Taliban snaží ukazovať umiernenejšiu tvár, stále však mnohým ženám zamestnaným vo verejných službách neumožnil vrátiť sa do práce.