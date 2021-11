Európske krajiny tvrdo zasiahli proti COVID-19: Lockdown, povinné testy a obmedzenia pre neočkovaných!

Mnoho európskych krajín v pondelok kvôli čoraz rýchlejšiemu šíreniu nákazy koronavírusom podstatne sprísňuje opatrenia.

V Rakúsku začne trojtýždňový lockdown, kedy budú ľudia môcť opúšťať svoje domovy len v najnutnejších prípadoch a uzavrie sa pre turistov. Sasko zatvára bary, kluby a ruší vianočné trhy, Slovensko a Grécko výrazne sťažia život neočkovaným.

Asi najrazantnejší postup proti pandémii zvolilo Rakúsko, ktoré k celoštátnej uzávere (lockdownu) siahlo v tejto vlne ako prvá krajina EÚ. Od pondelka smú ľudia opúšťať domovy len v nutných prípadoch – kvôli ceste do práce, do školy, na nákupy alebo kvôli zdravotným prechádzkam. Zavrú sa reštaurácie, hotely, väčšina obchodov a všetky akcie s väčším počtom účastníkov sa rušia. Pre turistov, vrátane lyžiarov, sa krajina úplne uzavrie.

Školy zostávajú otvorené, vláda však vyzvala rodičov, aby nechali svoje deti doma, ak to je možné. Lockdown by mal v celom Rakúsku trvať do 12. decembra a v epidémiou najviac zasiahnutej spolkovej krajine Horné Rakúsko do 17. decembra. Aj po týchto termínoch by mali obmedzenia vychádzania naďalej platiť pre nezaočkovaných.

Veľké obmedzenia čakajú aj obyvateľov nemeckej spolkovej krajiny Sasko, ktorá susedí s ČR. Rušia sa tam vianočné trhy, zatvárajú kluby, bary a tiež kultúrne a športové zariadenia. Neočkovaní s výnimkou supermarketov a drogérií nebudú môcť ísť do obchodov a reštaurácií. V okresoch, kde sedemdňový priemer nových prípadov na 100 000 obyvateľov presiahne 1 000, nebudú môcť neočkovaní od 22:00 do 06:00 nasledujúceho dňa vychádzať z domova bez pádneho dôvodu. Ľuďom bez očkovania sa sťaží prístup do vnútorných verejných priestorov aj v Šlezvicku-Holštajnsku.

Neočkovaným sa zúžia voľnočasové možnosti aj na Slovensku a v Grécku. V Grécku je podľa nových nariadení pre návštevu kín, divadiel, múzeí alebo vnútorných športovísk nutný doklad o očkovaní alebo prekonaní COVID-19. Negatívny test na koronavírus už nestačí. Na Slovensku vláda rozhodla o tom, že ľudia bez vakcinácie alebo dokladu o prekonanej chorobe COVID-19 nebudú môcť navštevovať napríklad nákupné centrá a ani niektoré typy predajní. V Belgicku začína platiť povinnosť nosiť rúško všade na verejnosti a čiastočná povinnosť práce z domu.