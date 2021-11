Muž bol po nehode vyhlásený za mŕtveho: Z toho, čo sa stalo v márnici, ani oko nezažmúrite

Prípad, po ktorom vám prebehne po chrbte mráz. Muž z Indie bol účastníkom vážnej dopravnej nehody, po ktorej ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho telo uložili do márnice, avšak keď sa na neho prišla pozrieť rodina, takmer onemeli.

Ako uvádza portál LADbible, 45-ročného lekára z Indie Srikesha Kumara veľmi nešťastne zrazila motorka. K tragédii došlo východne od indického hlavného mesta Naí Dillí. Zdravotníci ho v kritickom stave previezli do nemocnice v snahe zachrániť mu život. Napriek všetkému bol 45-ročný lekár prehlásený za mŕtveho po tom, čo „nejavil známky života“. Zo súkromnej zdravotníckej kliniky ho previezli do štátnej nemocnice, kde mal byť v piatok 19. novembra podrobený pitve.

Jeho telo zatiaľ uložili do mrazničky v márnici. „Pohotovostný lekár ho vyšetril. Nenašiel žiadne známky života, a preto ho vyhlásil za mŕtveho,“ povedal pre médiá Rajendra Kumar, ktorý je hlavným lekárom nemocnice. Políciu následne informoval, že telo zosnulého muža uložili do márnice v nemocnici.

O 6 hodín neskôr jeho zronená rodina prišla do nemocnice s tým, že chce svojho milovaného Srikesha poslednýkrát vidieť. To, čo tam zažili, si budú pamätať do smrti. „Keď prišiel policajný tím a jeho rodina, aby podpísali papiere potrebné na pitvu, našli ho živého,“ povedal doktor Kumar. V tej chvíli zistili, že muž ešte stále dýcha.

„Nie je to nič iné ako zázrak,“ povedal hlavný lekár Kumar. Muž bol v kóme a podstupuje ďalšiu liečbu. Teraz prebieha vyšetrovanie, aby sa zistilo, ako je možné, že zdravotníci omylom vyhlásili muža za mŕtveho.

Nie je to ale jediný prípad! V roku 2020 sa Peter Kigen z Kene ocitol v podobnej situácii, keď bol považovaný za mŕtveho a previezli ho do márnice. Príčinou smrti mal byť kolaps zapríčinený „ochorením žalúdka“. O 4 hodiny, po jeho údajnej smrti, chcel personál nemocnice zabalzamovať jeho telo. V momente, keď mu zarezali do nohy, sa Peter náhle prebral priamo na stole v márnici. „Nemôžem uveriť tomu, čo sa práve stalo. Ako zistili, že som mŕtvy? Ani som nevedel, kde som bol, keď som nadobudol vedomie. Ďakujem Bohu, že mi ušetril život. Budem mu slúžiť po zvyšok svojho života,“ povedal Peter médiám.