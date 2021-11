Hana našla na frajerovom vankúši cudzí vlas: Rozbehla pátraciu akciu, uf! Tak toto nečakal

Nikto nechce zažívať pocit, že ho partner podvádza a už vôbec nechce, aby sa tieto obavy aj naplnili. Táto žena svoje obavy zahnala do krajností, pozrite, čo bola schopná urobiť.

Ako uvádza portál The Sun, sexi hnedovláska Hana Baley z Austrálie zverejnila na svojom účte na TikToku video, ktoré si pozrelo viac ako milión ľudí. Hana sa rozhodla prehovoriť o vzťahu, ktorý mala so svojím partnerom na diaľku, avšak obaja ho podľa jej slov brali mimoriadne vážne. Raz s ním strávila noc na byte, avšak prvé, čo si všimla, bol blonďavý vlas na vankúši, ktorý nepatril jej a ani partnerovi. Za každú cenu chcela zistiť, komu vlas patrí.

Hana začala byť voči svojmu partnerovi podozrievavá a jej inštinkt jej hovoril, aby rozbehla pátraciu akciu a za každú cenu zistila pravdu. Keďže predpokladala, že jej partner jej určite bude klamať, dopredu chcela zozbierať dostatok dôkazov, aby ho mohla konfrontovať.

Ako prvé prehľadala jeho zoznam priateľov na Facebooku, kde vylúčila všetky ženy, ktoré nemali blonďavé vlasy. Následne vybrala tie, ktoré bývajú v okolí. Hana podrobne preskúmala každú jednu ženu, ktorá spĺňala kritériá. A zistenia? V zozname jeho priateľov našla jedno dievča, ktoré dokonale vyhovovalo kritériám, a dokonca s jej partnerom pracovalo. Rozhodla sa konať.

Hana zobrala svojmu partnerovi telefón a dotyčnej napísala správu „dobrú noc“. A už len čakala na odpoveď. Keď prišla správa, takmer jej vypadli oči. „Dobrú noc zlatko, nemôžem sa dočkať, až ťa uvidím,“ svietilo na displeji telefónu.

Sexi hnedovláska mala v rukách všetky dôkazy a jej partner nemal absolútne žiadnu šancu sa z toho vykrútiť. Hana svojím príspevkom chcela odkázať aj ostatným ženám, aby nasledovali svoj inštinkt. „Môj inštinkt mi hovoril, aby som mu to nehovorila a radšej ju našla a napísala jej správu. Vedela som, že sa niečo deje, len som nevedela, čo presne,“ dodala.

Pátracia akcia mladej ženy urobila na jej sledovateľov veľký dojem a mnohí ju pochváli. „Predstavte si, že by FBI tvorili prevažne ženy,“ napísala jedna jej fanúšička do komentárov. „Žiadny zločin by nezostal nevyriešený,“ zavtipkovala Hana, ktorá je živým príkladom toho, že ženy vždy všetko zistia.