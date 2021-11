Svadobná dráma, nad ktorou budete len krútiť hlavou: Nevesty, čo by ste povedali tejto žene?

Všetko má svoje limity. Svoje o tom vie aj táto rodina, ktorá musela počas svadobného dňa riešiť situáciu, nad ktorou budete len krútiť hlavou. Neuveríte, čo si na seba obliekla ženíchova sestra.

Ako uvádza portál The Sun, ešte pred svadbou sa ženích pohádal so svojou sestrou, lebo si vybrala šaty, ktoré vôbec neboli vhodné, a tak ju poprosil, aby si kúpila iné. Konflikt sa medzi nimi tak vyostril, že sestra sa rozhodla, že s bratom už nikdy o svadbe neprehovorí. Dokonca to skončilo tým, že ju na svadbu ani len nepozval. Ona sa tam však ukázala a dopadlo to katastrofálne.

Mladá žena si na seba obliekla biele koktejlové šaty s trblietkami, ktoré by sa hodili skôr neveste. Jej fotka sa objavila na sociálnej sieti Reddit s popisom, ktorý poodhalil pozadie celej „svadobnej drámy“. V príspevku sa píše, že nevesta bola z celej situácie veľmi sklamaná a je jej to ľúto. Naopak sestra sa na sociálnych sieťach verejne posťažoval, a dokonca osočovala nevestu a označila ju za toxickú a žiarlivú. Aby toho nebolo málo, utrúsila, že ich manželstvu dáva maximálne 5 rokov.

Používatelia sociálnej siete Reddit boli z celej drámy zhrození a nedalo im nezanechať komentár. „Myslel som si, že nevesta je tá v strede... Potom som to dočítal,“ napísal jeden používateľ pod fotografiu, kde sestra stojí vedľa ženícha v spomínaných bielych šatách a až nápadne to vyzerá, že práve ona je nevestou. Podľa jej názoru však nebola farba biela, ale bola v odtieni „šampanského“. „Prečo sa hádať o farbe šiat? Je jasné, že mala v úmysle nerešpektovať pár. Misia splnená,“ znel ďalší komentár.

Viacerí sa pýtali, prečo jej vlastne po všetkej tej dráme dovolili prísť na svadbu. „Úprimne, hanba ženíchovi a rodine z jeho strany za to, že ju tam nechali. Súcitím s nevestou,“ poznamenal ďalší používateľ sociálnej siete Reddit. Niektorí mali pocit, že to celé bolo mierne incestné. „Chcela vyzerať, akoby sa vydávala za svojho brata?“ pýtala sa ďalšia žena.

Viacerí sa zhodli, že chybu urobil aj ženích, pretože si mal svoju manželku obrániť a nedovoliť, aby sa niečo takéto stalo. Ženy, ako by ste sa cítili v tomto prípade vy na mieste nevesty?