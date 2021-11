Prasklo to! Lukašenko priznáva, Bielorusko pomáhalo migrantom prechádzať hranice do Poľska

Autoritársky bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rozhovore pre BBC pripustil, že je „úplne možné", že bezpečnostné sily jeho krajiny pomáhali migrantom prechádzať hranice do Poľska. Poprel však, že migrantov do Bieloruska pozval.

Tisíce migrantov, hlavne z Blízkeho východu, sa už niekoľko mesiacov snažia dostať do Európskej únie cez Bielorusko. „Sme Slovania. Máme srdcia. Naši vojaci vedia, že migranti idú do Nemecka." „Možno im niekto pomáhal. Nebudem to ani skúmať," povedal Lukašenko.

EÚ, NATO a USA obviňujú bieloruského lídra z lákania migrantov na hranice falošným sľubom ľahkého vstupu do EÚ. Lukašenko to však popiera. „Povedal som im (Európskej únii), že nebudem zadržiavať migrantov na hraniciach," konštatoval. „Ale ja som ich sem nepozval," vyhlásil v rozhovore pre BBC.

Lukašenko je pri moci od roku 1994. Jeho vlaňajšie znovuzvolenie za prezidenta Európska únia neuznáva. Tisíce opozičných aktivistov totiž v Bielorusku uväznili a líderka opozície Svetlana Cichanovská bola donútená emigrovať. Podľa EÚ Lukašenko v posledných mesiacoch zorganizoval migračnú krízu na hraniciach s Poľskom, Litvou a Lotyšskom v odvete za sankcie, ktoré únia proti jeho režimu uvalila pre brutálne potláčanie opozície.