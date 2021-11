V Nemecku zúri už štvrtá vlna pandémie: Krajina zavádza drastické obmedzenia

Nemecká spolková krajina Sasko v piatok oznámila, že ruší všetky plánované vianočné trhy a zavádza drastické obmedzenia verejného života v snahe dostať pod kontrolu zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.

Obdobné opatrenia vrátane zrušenia vianočných trhov a obmedzení nočného života už skôr v piatok oznámilo aj Bavorsko. Opatrenia v Sasku však budú ešte prísnejšie ako tie bavorské, uvádza agentúra AFP. Od pondelka sa tam zatvoria všetky kultúrne a športové zariadenia, zakázaná bude turistika, konzumácia alkoholu na verejnosti a nezaočkovaní ľudia nebudú môcť chodiť do kaderníctiev či obchodov predávajúcich iný než základný tovar.

Spolková krajina Sasko má najnižšiu mieru zaočkovanosti v celej krajine (pod 60 percent). Saský premiér Michael Kretschmer v piatok pripustil, že mnohé z nových reštrikcií sa dotknú aj zaočkovaných obyvateľov. Dodal však, že prijatie prísnejších opatrení bolo nevyhnutné na to, aby sa predišlo preťaženiu nemocníc a všetkých občanov vyzval na "solidaritu".

Sasko aj Bavorsko patria ku koronavírusom najviac zasiahnutým spolkovým krajinám v Nemecku, ktoré aktuálne čelí už štvrtej vlne nákazy. V Nemecku momentálne dosahuje sedemdňová incidencia, teda počet prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov za týždeň, hodnotu 340,7, čo je samé o sebe považované za rekordnú úroveň. V zmienených dvoch spolkových krajinách sú však tieto hodnoty ešte výrazne vyššie než celoštátny priemer – v Sasku to je 593,6 a v Bavorsku 625,3.

V Sasku budú od pondelka okrem knižníc zatvorené všetky kultúrne a voľnočasové zariadenia, rovnako ako aj nočné bary, kluby či diskotéky, informuje agentúra DPA.

Sprísnenie opatrení avizovala v piatok aj spolková krajina Hesensko na západe Nemecka. Zaviesť by ho mala v polovici budúceho týždňa. Vstup do interiérových priestorov reštaurácií, športových zariadení či kultúrnych inštitúcií by následne mali mať len zaočkovaní alebo ľudia, čo prekonali ochorenie COVID-19. Hesensko plánuje sprísniť aj pravidlá týkajúce sa povinného nosenia rúšok.