Mladej žene sa rozpadol celý svet: To, čo uvidela v priateľovom telefóne, jej zmenilo život

Mladá žena Lucy Learová našla skrýšu viac ako 30 intímnych záberov jej nahého a čiastočne oblečeného tela uloženého v telefóne jej priateľa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše The Sun, fotografie boli urobené v jej vlastnom dome, kde mala byť v bezpečí. „Milovala som Dalea, ale po tom, čo mi urobil, si nemyslím, že ešte niekedy budem veriť mužom,“ povedala 24-ročná Lucy, ktorá sa vzdala svojho zákonného práva na anonymitu. S priateľom sa dali dokopy, keď mala 16 rokov. „Bol odo mňa o dva roky starší a myslela som si, že som to najšťastnejšie dievča na svete,“ hovorí.

O dva roky neskôr, v novembri 2015, mladý pár privítal na svete svoju dcérku. „Keď som ju po dlhom a traumatickom pôrode držala v náručí, vedela som, že môj život sa navždy zmenil. Odteraz bude vždy na prvom mieste dieťa. Bola som mama s povinnosťami a rýchlo som musela dospieť,“ spomína Lucy, ktorá mala vtedy len 18 rokov.

Dievčatko bojuje so zvláštnou posadnutosťou: Mama tvrdí, že za to môže to, čo robila v tehotenstve

Keď mala dcérka Grace tri mesiace, Lucy sa presťahovala do vlastného. „Kým ja som prijala rodinný život, Dale sa úplne nezaviazal. Zostával u mňa, keď sa mu to hodilo, ale oficiálne sa nenasťahoval,“ povedala Lucy. Život mladého rodiča bol ťažkým bremenom, ale Lucy bola odhodlaná poskytnúť svojej dcére dobrý život a začala sa učiť za zdravotnú sestru.

„Niekedy som sa cítila ako slobodná mama doma s Grace, zatiaľ čo Dale žúroval s kamarátmi,“ dodala. Nakoniec sa pár rozišiel. Keď Dale zmizol z jej života, Lucy hovorí, že bol v mnohých smeroch jednoduchší. „Bez rozptyľovania som sa plne sústredila na moju dcérku,“ hovorí. Časom sa však dali opäť dokopy. „Povedal, že sme mu chýbali a chcel by s nami tvoriť ozajstnú rodinu. Bola to hudba pre moje uši. To bolo všetko, po čom som kedy túžila. Opatrne som súhlasila, že mu dám druhú šancu,“ povedala Lucy a s Daleom začali plánovať, že sa spolu nasťahujú.