Štúdia to ukázala jasne: Akým mamičkám sa rodia deti s množstvom protilátok proti COVID-u

Novorodencov proti covidu-19 najlepšie chráni vakcína, ktorá je tehotnej žene podaná medzi 27. a 31. týždňom tehotenstva.

S odkazom na vedeckú štúdiu Hebrejskej univerzity a nemocnice Hadasa v Izraeli o tom informoval denník Haarec. Štúdia preukázala, že po očkovaní v tejto fáze tehotenstva mali novorodenci viac protilátok ako tí, ktorých matky sa nechali v čase tehotenstva očkovať skôr alebo neskôr. Štúdia sa vykonávala na 171 gravidných, ktorých priemerný vek bol 31 rokov. Boli rozdelené do dvoch skupín, prvá bola naočkovaná medzi 27. a 31. týždňom tehotenstva, druhá medzi 32. a 36. týždňom.

Ukázalo sa, že ženám očkovaným v neskoršej fáze sa narodili deti s úrovňou protilátok o 40 percent nižšou ako mali novorodenci druhej skupiny matiek. Navyše v skupine tehotných očkovaných medzi 27. a 31. týždňom mali deti dvakrát viac protilátok ako matky samotné. V druhej skupine sa množstvo protilátok novorodencov a matiek nelíšilo. Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Clinical Microbiology and Infection.

"Domnievame sa, že placenta je schopná filtrovať a vybrať len najúčinnejšie protilátky potrebné na neutralizáciu vírusu. Pozorovali sme to na type protilátok a pri testoch sily neutralizácie," povedal jeden z vedúcich autorov štúdie Amichaj Rottenstreich. V Izraeli bolo schválené očkovanie detí od päť do 11 rokov a vakcinácia sa má čoskoro začať. V štádiu klinických testov sú vakcíny určené deťom od šiestich mesiacov do štyroch rokov.