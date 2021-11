Bratia náhodou objavili tajnú miestnosť v dome: To, čo v nej našli, je skutočne desivé!

Bratia našli skryté schodisko vedúce do miestnosti plnej strašidelných pokladov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako píše birtský Mirror, používateľ sa na sociálnej sieti Imgur zveril, že zápasil so svojím bratom, keď obaja spadli do regálu a objavili skryté schodisko a miestnosť, o ktorej sa domnievajú, že ju obývali squatteri. Dvojica bratov zostala vydesená, že narazila na skrytú miestnosť vo svojom dome v americkom štáte Missouri.

Šokovane zistili, že schodisko za regálom v skutočnosti viedlo dolu do slepej uličky. Záhada sa tým však neskončila, keďže bol objavený aj skrytý priestor na plazenie, ktorý viedol k „dôkazu“, že tam žil squatter. Príspevok bol pôvodne uverejnený už v roku 2013, ale tento týždeň znova vyplával na povrch a stal sa virálnym.

„Presťahoval som sa do domu asi pred rokom. Predchádzajúci majitelia ho postavili začiatkom roku 2000 a pred dvomi rokmi sa presťahovali do Indie,“ vysvetlil v príspevku. „S malým bratom sme sa bláznili a ja som ho strčil do regálu. Keď spadol, potiahol so sebou policu s knihami. Vždy sme predpokladali, že je len zabudovaná v stene,“ napísal.

„Je tu zas*ané točité schodisko. Tak sme zišli dole... zlý nápad,“ pokračuje dodávajúc, že niekto žil v ich stenách. Medzi nálezy patril napríklad halloweensky cukrík. „Niekto vošiel do mojej izby, vybral mi ho z tašky a potom sa vrátil sem. Našli sme aj banánovú šupku. Asi 30 sekúnd na to sme si uvedomili, čo to znamená, a zdrhli sme odtiaľ von, “ pokračuje.

Medzi predmetmi nájdenými vo vnútri bol slon skrytý pod prikrývkou či kľúč bez identifikovateľného zámku. „Potom tie zas*ané bábiky. Tieto malé s*ky sú strašidelné,“ dodal, keď vo vnútri našli staré bábiky.

Nie všetci používatelia sociálnych médií však boli presvedčení o pravdivosti príbehu „Somarina. Ako sa človek dostane dnu a von? Kde vykonáva potrebu? Kedy jedáva? V žiadnom prípade tam nebýval človek,“ znel jeden komentár. „Musí tam byť aj vonkajší vchod! Určite zakaždým nechodil cez knižnicu,“ napísal ďalší komentujúci.