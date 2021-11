Uganda bojuje s terorizmom: Polícia zastrelila päť podozrivých napojených na Islamský štát

Ugandská polícia vo štvrtok zastrelila päť ľudí podozrivých z účasti na dvoch samovražedných bombových útokoch, ktoré sa odohrali v utorok v hlavnom meste Kampala a ku ktorým sa prihlásila skupina spájaná s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS).

Atentáty si vyžiadali štyri obete na životoch a vyše 30 zranených. Ako informovala agentúra AFP, polícia okrem likvidácie piatich ľudí zadržala aj ďalších 21 podozrivých. Podľa policajného hovorcu ide o "agentov, koordinátorov a ľudí financujúcich teroristické aktivity".

Ugandská polícia uviedla, že útoky boli dielom "domácich teroristov" napojených na Spojenecké demokratické sily (ADF) – ozbrojenú skupinu pôsobiacu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorú Spojené štáty považujú za napojenú na IS. K útokom v hlavnom meste Kampala došlo v utorok v priebehu niekoľkých minút, pričom dvaja samovražední atentátnici na motorkách prezlečení za vodičov motocyklových taxislužieb zvaných boda boda odpálili zariadenie neďaleko parlamentu, zatiaľ čo tretí útočník cielil na kontrolné stanovište neďaleko policajného ústredia.

Ugandská polícia v októbri zatkla niekoľko údajných členov ADF a varovala, že extrémisti plánujú nový útok na "veľké objekty". Kristof Titeca, ktorý je považovaný za odborníka na ADF, uviedol, že "ADF čoraz častejšie smeruje svoju pozornosť na Ugandu". Vysvetlil, že by to mohlo súvisieť so "zvýšeným vplyvom džihádistických elementov v rámci ADF v posledných rokoch".

Odborníci považujú ADF za najnásilnejšiu z viac ako 120 ozbrojených skupín, ktoré sa potulujú po východe Konžskej demokratickej republiky, pričom mnohé z nich sú reliktom dvoch regionálnych vojen spred štvrťstoročia. Washington od marca spája ADF s IS, ktorý sa v roku 2019 začal na sociálnych sieťach hlásiť k niektorým útokom ADF, pričom túto skupinu prezentoval ako svoju regionálnu pobočku – Islamský štát v provincii Stredná Afrika (ISCAP).