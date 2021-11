Českého prezidenta z nemocnice tak skoro neprepustia: Dostane sa von len za týchto okolností

Český prezident Miloš Zeman by mal zostať v opatere lekárov, povedal Českej televízii šéf jeho lekárskeho konzília Tomáš Zima.

Informuje o tom portál iROZHLAS.cz s tým, že Zima zároveň pripustil, že by prezident mohol nakrátko opustiť nemocnicu, aby vymenoval lídra ODS Petra Fialu za premiéra. Zeman pritom v stredu počas rozhovoru pre televíziu Nova povedal, že ho zrejme z Ústrednej vojenskej nemocnice v priebehu niekoľkých dní prepustia.

„Domnievame sa, že prezident zatiaľ potrebuje starostlivosť, ktorú má v nemocnici, aby zosilnel a aby sa tam zase rýchlo nevrátil. Nemám informácie, ako je zabezpečená starostlivosť v Lánoch,“ vyjadril sa Zima pre Českú televíziu a dodal, že ak sa bude Zemanov stav zlepšovať, je možné, že sa bude liečiť doma.

Ak bude Zemanov stav stabilizovaný, bolo by podľa Zimu možné ho na deň alebo popoludnie prepustiť do domácej starostlivosti. „Ak to bude v Lánoch alebo na Pražskom hrade, napríklad na niektoré ceremoniálne úkony, je to samozrejme možné,“ dodal.

Prezidentov hovorca Jiří Ovčáček v stredu povedal, že Zemanovo prepustenie sa dá očakávať vo veľmi blízkej dobe, zatiaľ čo hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice Jitka Zinke v rovnaký deň uviedla, že sa zatiaľ o termíne nehovorilo.

Zemana hospitalizovali 10. októbra pre komplikácie s chronickým ochorením. V pondelok ho preložili z rehabilitačného oddelenia na lôžko dlhodobej starostlivosti. Dôvodom bolo podľa Zinke najmä to, aby mohol prijímať návštevy.