Kým vykladala nákup, odohrala sa dráma: Žene ukradli auto s tým najvzácnejším, čo má

Ako píše americký People, dieťa bolo nájdené v bezpečí deň a pol po tom, čo zmizlo spolu s autom jeho matky. Deonna Brayová sa podľa ABC 7 stretla so svojím synom Blaisom vo štvrtok po tom, čo jej ho v stredu ráno vzali. „Páchateľ vzal auto, ktoré bolo v tom čase odomknuté a odišiel preč s mojím dieťaťom vo vnútri,“ zhrozene sa vyjadrila mamička pre ABC 7.

Deonna povedala, že auto a dieťa ukradli z parkoviska neďaleko jej domu, zatiaľ čo ona a Blaisov otec Xavier Barnett vykladali potraviny do svojho bytu. Polícia našla ich Ford Explorer v stredu neskoro večer, ale keď vystopovala ukradnuté SUV, Blaise nebol vo vozidle.

Moments before Deonna Bray was reunited with her little boy inside the police department. @cbs46 pic.twitter.com/yZUUbjexjo