Gruzínsky exprezident vo väzení stále drží hladovku: Tá na seba nenechala čakať a prišli následky!

Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý už sedem týždňov drží hladovku, vo štvrtok odpadol a stratil vedomie.

Oznámil to jeho právny zástupca Beka Basilaja, informuje agentúra AP. Basilaja uviedol, že Saakašviliho vo štvrtok navštívil vo väzení. Exprezident podľa jeho slov počas návštevy omdlel a z návštevnej miestnosti ho vyniesli na nosidlách. Právnik však dodal, že Saakašvili je momentálne v stabilizovanom stave.

Tím lekárov, ktorého vznik iniciovala kancelária gruzínskeho ombudsmana, však vo štvrtok uviedol, že exprezidentovo zdravie sa zhoršuje a mal by byť prevezený z väzenskej nemocnice na civilnú kliniku, kde mu bude poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Saakašvili má podľa týchto lekárov problémy s obličkami aj neurologické ťažkosti.

Saakašviliho zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate z exilu na Ukrajine. Odvtedy drží hladovku na protest proti svojmu väzobnému stíhaniu, ktoré považuje za politicky motivované. Lekári ho pritom nedávno upozornili na riziko nezvratného poškodenia zdravia.

Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. V roku 2018 bol gruzínskym súdom v neprítomnosti odsúdený v dvoch prípadoch zneužitia funkcie a odsúdený na šesť rokov väzenia. Do vlasti sa vrátil pred prvým kolom októbrových komunálnych volieb, ktoré boli vnímané ako kľúčový test popularity vládnej strany Gruzínsky sen premiéra Garibašviliho. Miestne úrady pritom už skôr avizovali, že ho zadržia ihneď, ako prekročí hranice.

Podľa agentúry RIA Novosti sa v Tbilisi denne konajú zhromaždenia, ktorých účastníci žiadajú prevoz Saakašviliho z väzenskej nemocnice na civilnú súkromnú kliniku. Samotný Saakašvili práve týmto prevozom podmienil ukončenie svojej hladovky.