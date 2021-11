Nemecko smeruje do vážnej krízy: Padol rekord v nových prípadoch nákazy

Nemecké zdravotnícke úrady zaznamenali vo štvrtok za posledných 24 hodín nový rekord v prípadoch nákazy koronavírusom a šéf Inštitútu Roberta Kocha (RKI) varoval, že spolková republika čelí "vážnej kríze". Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Inštitút oznámil vo štvrtok 65 371 nových infikovaných, pričom tento počet prvýkrát presiahol hranicu 60 000. Sedemdňová incidencia, teda počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za týždeň, je 336,9, čo je nárast oproti 249,1 prípadu spred týždňa a aj oproti 74,4 prípadu spred mesiaca.

"Smerujeme do vážnej krízy. Budeme mať mimoriadne zlé Vianoce, ak nezakročíme a nezastavíme to," povedal v stredu večer šéf RKI Lothar Wieler počas on-line diskusie so saským krajinským premiérom Michaelom Kretschmerom. Práve Sasko má v súčasnosti najvyššiu mieru nakazených z celého Nemecka, sedemdňová incidencia je tam 742,2 prípadu na 100.000 obyvateľov. "Ak sa nám podarí zastaviť túto vlnu, určite sa to nestane len vďaka oslovovaniu nezaočkovaných ľudí," povedal Kretschmer.

Tieto informácie prichádzajú práve v čase, keď má parlament diskutovať o kríze. Noví koaliční partneri – sociálni demokrati, Zelení a propodnikateľská Slobodná demokratická strana (FDP) –, ktorí vzišli zo septembrových volieb, chcú nové protipandemické obmedzenia. Okrem iných aj to, aby cestujúci v autobusoch a vo vlakoch predkladali dôkaz o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo čerstvom teste. Chcú zaviesť aj prísne tresty do piatich rokov väzenia pre falšovateľov potvrdení o koronavíruse. V priebehu štvrtka má odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová viesť rozhovory s premiérmi 16 spolkových krajín. Tí sa snažia dosiahnuť jednotný postoj k proticovidovým pravidlám a obmedzeniam, pretože v súčasnosti vládnu v Nemecku rôzne stratégie. Nemeckí predstavitelia sa snažia zvýšiť zaočkovanosť obyvateľstva, ktorá je teraz okolo 68 percent.