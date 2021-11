Podozrivý z vraždy haitského prezidenta zomrel: Komplikácie súvisiace s covidom

Podozrivý z júlovej vraždy haitského prezidenta Jovenela Moisa, Gilbert Dragon, zomrel pri prevoze z vyšetrovacej väzby do nemocnice, kam ho prepravovali pre príznaky nákazy koronavírusom.

V stredu o tom informovala mužova manželka, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra Reuters. Dragon (52), bývalý policajný komisár, zomrel na zástavu srdca, spresnila jeho manželka Marie Leslie Noelová. Dodala, že sa dva týždne snažila o jeho prevoz do nemocnice a bojovala aj o to, aby manželovi včas urobili test na ochorenie COVID-19.

"Nakoniec som získala povolenie na jeho prevoz do nemocnice dnes popoludní a zomrel cestou do nej. Dva týždne som bojovala o to, aby som ho tam dostala," uviedla Noelová v stredu. Haitský minister vnútra Liszt Quitel neodpovedal na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie. Haitská štátna polícia v auguste informovala, že Dragon bol v noc zavraždenia prezidenta Moisa 7. júla v kontakte s ďalšími podozrivými a zúčastňoval sa na stretnutiach, na ktorých sa atentát plánoval.

Noelová uviedla, že jej manžel bol uväznený nespravodlivo a že v noc vraždy doma spal. Dodala, že Dragon išiel dobrovoľne za vyšetrovateľmi vypovedať, keď sa dozvedel, že ho polícia hľadá. "Nevedela som sa dočkať súdneho procesu, pretože som chcela poznať dôkazy, ktoré proti nemu majú," doplnila manželka. Na Haiti zatkli v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Moisa vyše 30 osôb, vrátane skupiny bývalých kolumbijských vojakov. Turecké úrady zatkli v Istanbule ďalšieho podozrivého, haitského podnikateľa Samira Handala, oznámil v pondelok haitský minister zahraničných vecí Claude Joseph.