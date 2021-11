Nemecko hlási rekordných 65-tisíc nakazených: Neblahá predpoveď o vianočných sviatkoch

Nemecko eviduje za posledných 24 hodín rekordných 65.371 nových prípadov koronavírusovej nákazy.

Sedemdňová incidencia je 336,9 nových prípadov na 100.000 obyvateľov, čo je tiež doteraz najvyššia hodnota. Vo štvrtok skoro ráno o tom informoval Inštitút Roberta Kocha (RKI). Pozitívnych testov bolo viac ako 60.000 prvýkrát. Presne pred týždňom zaznamenali zdravotné úrady prvýkrát viac ako 50.000 novoinfikovaných za deň. V celom Nemecku bolo za posledných 24 hodín zaznamenaných 264 úmrtí súvisiacich s covidom-19. Pred týždňom úrady nahlásili 235 zomrelých.

Od začiatku pandémie eviduje RKI dohromady 5,195.321 preukázaných infekciou vírusom SARS-CoV-2, 98.538 zomrelých a zhruba 4,564.200 zotavených. Počet covidových pacientov prijatých v nemocniciach počas uplynulých siedmich dní predstavoval v stredu 5,15 na 100.000 obyvateľov. V utorok to bolo 4,86. Doteraz najviac sa táto hodnota vyšplhala v čase minuloročných vianočných sviatkov, kedy sa pohybovala okolo 15,5. Kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii jednotlivé spolkové krajiny sprísňujú protikoronavírové opatrenia.

Napríklad v Bavorsku susediacom s Českom nesmú od utorka ľudia, ktorí proti covidu-19 nie sú zaočkovaní, do reštaurácií a hotelov. Obdobné opatrenia má od pondelka zaviesť aj Česká republika. O ďalšom sprísňovaní podmienok neočkovaným na celonemeckej úrovni bude vo štvrtok hlasovať Spolkový snem. "Smerujeme teraz do vážnej núdze. Budeme mať naozaj veľmi zlé vianočné sviatky, pokiaľ teraz neprijmeme protiopatrenia," upozornil v stredu večer šéf RKI Lothar Wieler pri online debate so saským premiérom Michael Kretschmerom.