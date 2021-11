V Británii sa šíri nový subvariant koronavírusu, našli ho aj v Česku: Má jednu zvláštnosť

U nového subvariantu koronavírusu delta AY.4.2 je zjavne menej pravdepodobné, že povedie k príznakovej nákaze.

Vyplýva to podľa agentúry Reuters zo štúdie REACT-1 Kráľovskej univerzity v Londýne. V Británii už táto subvarianta tvorí takmer 12 percent sekvenovaných vzoriek a prvé prípady jej výskytu boli v uplynulých dňoch potvrdené aj v Českej republike.

Podľa vo štvrtok zverejnenej štúdie len tretina infekcií subvariantom AY.4.2 vyvolala "klasické" covidové príznaky, zatiaľ čo u teraz stále dominantnej línie AY.4 je to takmer polovica. Nejaké symptómy majú dve tretiny ľudí so subvariantom AY.4.2, zatiaľ čo pri variante AY.4 sú to viac ako tri štvrtiny.

Experti sa domnievajú, že subvariant AY.4.2 je trochu nákazlivejší, ale neukázalo sa, že by spôsoboval ťažší priebeh choroby alebo bol odolnejší voči vakcínam ako dominantná delta.