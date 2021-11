Zhoršujúca sa epidemická situácia zasiahne aj Belgicko: Lockdown však neplánuje

Belgický Poradný výbor pre ochorenie COVID-19 (CODECO), ktorý zahŕňa aj najvyšších politických predstaviteľov, v stredu večer rozhodol o sprísnení protipandemických opatrení s platnosťou od 20. novembra.

Podľa televíznej stanice RTBF k sprísneniu opatrení dochádza po tom, ako sa epidemická situácia v krajine v posledných týždňoch zhoršila, vláda však neplánuje nový lockdown. Posilnia preto ochranné opatrenia, ako je nosenie rúšok a dodržiavanie rozstupov. Nové opatrenia by mali platiť do 28. januára 2022.

Konzultačný výbor odobril povinnosť nosiť rúška v uzavretých priestoroch pre osoby od desať rokov, čo sa však netýka interiéru škôl. Každý z regiónov má možnosť rozhodnúť o sprísnení pravidiel, čo sa týka aj nariadenia nosiť rúška aj v triedach počas vyučovania.

Povinnosť nosenia rúška sa od 20. novembra rozšíri aj na vnútorné priestory reštaurácií a kaviarní, kde nebudú povinné len pri konzumácii jedla a nápojov, ako aj na spoločenské a kultúrne podujatia v interiéroch a v konkrétnych prípadoch aj v exteriéroch.

CODECO zároveň rozhodol o návrate k práci na diaľku pre všetkých zamestnancov, ktorých práca to umožňuje – najmenej štyri dni v týždni by mali pracovať z domu, čo zatiaľ platí do 13. decembra. Cieľom je čo najviac obmedziť prítomnosť pracovníkov vo firmách a znížiť aj počet cestujúcich v MHD. Firmy budú mať povinnosť viesť elektronický mesačný register zamestnancov a sprístupniť ho cez portál sociálneho zabezpečenia.

K sprísneniu opatrení dochádza na základe dohody ministrov zdravotníctva všetkých subjektov federácie, že celá belgická populácia by mala mať možnosť dostať posilňovaciu dávku vakcíny (tretej alebo druhej dávky v závislosti od typu vakcín), aby sa posilnila kolektívna imunita. Vakcíny budú k dispozícii všetkým kategóriám obyvateľstva už v priebehu marca alebo apríla. Čo najskôr by mala byť v Belgicku spustená aj očkovacia kampaň pre deti vo veku od päť do 11 rokov.

Poradný výbor pre COVID-19 sa rozhodoval aj na základe pandemických údajov z posledných dní, keď sa medzi 7. a 13. novembrom nakazilo denne vyše 10-tisíc ľudí. V stredu bolo hospitalizovaných 2693 pacientov s covidom, z toho 557 pacientov sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti.