Nevesta hovorí o najhoršej chybe, akú pred svadbou urobila: Toto nechce zažiť žiadna žena!

Nedávna nevesta porozprávala o veľkej ľútosti nad tým, že ľuďom ukázala svoje svadobné šaty ešte pred veľkým dňom.

Ako píše The Sun, Nicole Pellegrino, ktorá sa vydala začiatkom tohto roka, hovorí, že názory iných ľudí vám môžu pokaziť pohľad na vaše svadobné šaty. „Svoje šaty by ste mali ukazovať iba svojim najbližším a najdrahším. Vezmite svoju mamu a svokru, to je všetko,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti TikTok.

„Moja najväčšia ľútosť zo svadby. Vypočujte si ma. Nikomu neukazujte svoje svadobné šaty pred dňom svadby a tu je dôvod. Svoje som ukázala doslova každému, kto sa opýtal a nerobím si srandu. Či to bol priateľ, vzdialený príbuzný, kolega z práce, ukazovala som fotky v svadobných šatách ako na bežiacom páse a ľutujem to,“ zverila sa na TikToku.

Čerstvo vydatá Nicole povedala, že podľa výrazu ľudí vie, že sa im jej šaty nepáčia, aj keď to nepovedia nahlas. „Ľudia sú zlí klamári a bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažia, ak sa im nepáčia vaše šaty, keď im ukážete fotku, ukáže sa to na ich tvári. Ich skutočné pocity vyplávajú na povrch,“ povedala Nicole a dodáva: „Takže aj keď naozaj svoje šaty milujete a cítite sa v nich skvelo, tieto malé názory začnú podvedome kaziť váš pohľad na ne.“

Nicole radí, aby ste na nákupy brali len ľudí, ktorým skutočne dôverujete a pred svadbou dovoľte vidieť vaše šaty len ľuďom z úzkeho kruhu najbližších. „Vezmite dvoch až troch ľudí, ktorým skutočne dôverujete a chcete poznať ich názor na šaty. Vezmite ich so sebou, nech vás počas celej cesty podporujú a šaty ukážte iba im,“ odkazuje ostatným.

Dodáva, že keď nebudete všetkým ukazovať fotky v šatách dopredu, v deň svadby ste pre každého veľké prekvapenie, všetky družičky vás uvidia prvýkrát, je to naozaj výnimočné a nemusíte sa zaoberať názormi iných ľudí, ako sa musela ona.