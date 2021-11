Plynovod Nord Stream 2 má problémy: S dostavbou to nie je také jednoduché

Po problémoch pri dostavbe pre odpor USA má teraz plynovod Nord Stream 2 ťažkosti s uvedením do prevádzky. Nemecko totiž zastavilo proces jeho certifikácie, čo znamená, že nádeje na rýchle zvýšenie dodávok plynu do Európy po jeho spustení sa nenaplnia.

Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) v utorok (16. 11.) oznámil, že prerušil certifikačný proces plynovodu Nord Stream 2, ktorým má prúdiť ruský plyn priamo z Ruska do Nemecka. Bez schválenia bonnským úradom sa jeho prevádzka nemôže spustiť.

Dôvodom je legislatíva Európskej únie (EÚ). Podľa nej spoločnosti, ktoré produkujú, prepravujú a distribujú plyn v rámci EÚ, musia byť samostatnými a oddelenými firmami. Cieľom opatrenia je zabezpečiť férovú konkurenciu na trhu a zamedziť firmám, aby bránili konkurentom v prístupe k infraštruktúre.

Jediným akcionárom firmy Nord Stream 2 AG, ktorá požiadala o certifikáciu ako nezávislý prevádzkovateľ plynovodu a ktorá sídli vo švajčiarskom Zugu, je formálne ruský koncern Gazprom.

"Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví po dôkladnom preskúmaní podkladov dospel k záveru, že certifikácia prevádzkovateľa plynovodu Nord Stream 2 prichádza do úvahy len v prípade, ak bude právna forma tohto prevádzkovateľa v súlade s nemeckou legislatívou," uviedol nemecký úrad.

To by znamenalo založenie dcérskej spoločnosti so sídlom v Nemecku. Podľa Bundesnetzagentur by táto dcérska spoločnosť mala vlastniť a prevádzkovať nemeckú časť plynovodu a ona musí po predložení zodpovedajúcich podkladov požiadať o licenciu na prevádzku. Až potom môže certifikačný proces pokračovať. Lehota pre tento proces uplynie v januári.

Aj po ukončení certifikácie v Nemecku sa ešte počíta s prešetrením Európskej komisie (EK), ktorá má na preskúmanie až štyri mesiace, pričom politický tlak odporcov plynovodu v rámci EÚ je veľký. Po tom, čo zaujme postoj EK, má Bundesnetzagentur opäť dva mesiace na ďalšiu prípadnú certifikáciu.

Spolkové ministerstvo hospodárstva označilo rozhodnutie Bundesnetzagentur za správne. Podľa hovorkyne ministerstva ide o čisto regulačné otázky. Dodala, že ďalšie skúmania sa však nedotknú analýzy ministerstva týkajúcej sa vplyvu Nord Stream 2 na energetickú bezpečnosť. Ministerstvo dospelo k záveru, že udelenie licencie plynovodu neohrozuje dodávky plynu do Nemecka ani EÚ.

Ukrajina privítala pozastavenie certifikácie plynovodu ako "dobrú správu". Šéf ukrajinského štátneho koncernu Naftogaz Jurij Vitrenko však označil vytvorenie nemeckej dcérskej spoločnosti na prevádzku Nord Stream 2 za "právne triky", ktoré sú podľa neho "výsmechom európskym pravidlám. To nezodpovedá duchu ani doslovnému zneniu európskej legislatívy týkajúcej sa certifikácie plynovodov."

Utorkové oznámenie nemeckého úradu spôsobilo, že európske ceny plynu prudko stúpli. Obchodníci sa obávajú, že takto Európa nedostane plyn, ktorý potrebuje na zmiernenie nedostatkov počas tejto zimy. Existujú reálne obavy, že v prípade chladnej zimy, príde v Európe k výpadkom elektriny, uviedol šéf firmy Trafigura Jeremy Weir.

Európske ceny plynu sa tento rok viac než strojnásobili. Hlavným dôvodom boli slabé dodávky z Ruska, ktoré spôsobili, že európske zásoby plynu sú na začiatku aktuálnej vykurovacej sezóny najnižšie za viac než desať rokov. Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky plynovodu Nord Stream 2. Podľa niektorých európskych politikov a expertov Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a EÚ, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2.