Rodina uchovávala mŕtve telo svojej dcéry celé týždne v dome: Dôvodu nebudete chcieť uveriť!

Ako informuje portál Mirror, Rinu Yasutake našli v septembri 2018 ležať na matraci v chate v malej obci Helmsley v severnom Yorshire. Telo bolo nájdené vďaka lekárnikom, ktorí povedali polícii, že súrodenci nebohej smrdeli ako mŕtvoly.

Rodina uchovávala mumifikované pozostatky svojej dcéry vo svojom dome až šesť týždňov. Keď na miesto dorazila polícia, bola Rina, kedysi talentovaná umelkyňa, nájdená v pokročilom štádiu rozkladu. Obyvatelia Helmsley, mestečka s iba 1 500 obyvateľmi, dostali po tom, čo sa táto správa prvýkrát objavila, strašidelný pocit. Helmsley je známe skôr svojim rušným trhovým námestím ako strašnými zločinmi.

Suseda si spomenula na rozruch, keď polícia prvýkrát dorazila do tichej ulice. Tvrdí, že rodina bola úplne zlomená. „Keď odniesli telo, rodina ich prosila, aby to nerobili. Úplne im to zlomilo srdce. Počula som, že to bolo preto, že si mysleli, že jej duša neopustila telo,“ vysvetlila situáciu susedka. Opisuje ich ako tichú, slušnú a dôstojnú rodinu. „Myslím si, že sú veľmi dôstojnou a civilizovanou rodinou a len by som si priala, aby bolo viac ľudí takých tichých a tichých, ako boli oni.“

Iná žena z tohto malebného mestečka má zase na spomínanú rodinu iný názor. „Vnímam ich ako čudákov, vôbec nikto ich tu poriadne nepozná. Nikomu sa nikdy nepozdravili. Viem len to, že sa izolovali. Brat a sestra chodili všade spolu. Toto je mesto, kde sa každý s každým pozná, no oni sa nikdy mojim smerom nepozreli, nie ešte žeby ma pozdravili. Príde mi to zvláštne.“ Žena tvrdí, že sa cítila smutne, keď sa dozvedela túto správu. Odvtedy ich vídava ešte menej.

Matka zosnulej Michiko Yasutake (78), sestra Yoshika Yasutake (55) a brat Takahiro Yasutake (49) sa mali tento rok kvôli celej veci postaviť pred súd, informuje portál Yorkshire Live. Vinní sú kvôli tomu, že zabránili zákonnému a najmä slušnému pochovaniu svojej milovanej. Tvrdia, že sú nevinní. Zapisovateľ z Yorku Sean Morris nakoniec rozhodol, že obvinenia voči trom obžalovaným by mali byť v spise, ale prípad bude stiahnutý.