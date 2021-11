Počet fajčiarov na svete v posledných rokoch klesá: Čo žiada WHO, im strpčí život ešte viac

Počet fajčiarov na celom svete v posledných rokoch neustále klesá.

Uviedla to v utorok vo svojej najnovšej správe Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň vyzvala štáty, aby ešte viac posilnili príslušné opatrenia zamerané na zbavenie sa závislosti od tabaku. Informovala o tom agentúra AFP.

V roku 2020 užívalo tabakové výrobky na celom svete približne 1,3 miliardy ľudí, čo predstavuje pokles oproti 1,32 miliarde spred dvoch rokov. Očakáva sa, že počet fajčiarov sa do roku 2025 zníži na 1,27 miliardy. To napriek nárastu celosvetovej populácie naznačuje pokles o približne 50 miliónov konzumentov tabakových výrobkov za sedemročné obdobie.

V správe WHO sa uvádza, že kým v roku 2000 užívala tabakové výrobky takmer tretina svetovej populácie nad 15 rokov, očakáva sa, že do roku 2025 to bude len zhruba pätina. "Je veľmi povzbudivé vidieť, že každý rok klesá počet ľudí užívajúcich tabak," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V tomto smere však majú krajiny pred sebou "ešte dlhú cestu", keďže sa tabakové spoločnosti budú naďalej snažiť dosahovať "gigantické zisky predajom svojho smrtiaceho tovaru". Podľa správy WHO, ktorá nezahŕňa používanie elektronických cigariet, bolo medzi fajčiarmi vo svete minulý rok viac mužov (36,7 percenta) ako žien (7,8 percenta). Vo veku 13 - 15 rokov fajčí 38 miliónov tínedžerov.

Podľa WHO fajčenie ročne zaviní smrť viac ako ôsmich miliónov ľudí, z ktorých 1,2 milióna sú obete pasívneho fajčenia. WHO pri tejto príležitosti vyzvala na zákaz propagácie tabakových výrobkov, zvýšenie spotrebných daní z týchto produktov a poskytovania pomoci tým, ktorí chcú prestať fajčiť.