Mladá žena si kvôli hrčke na zadku prešla peklom: Lekári si splietli diagnózu!

Žene povedali, že má štvrté štádium rakoviny. Šesť rokov sa liečila a trpela, potom jej oznámili, že to je omyl.

Ako spomína portál The Sun, mamičke troch detí bola diagnostikovaná rakovina v štvrtom štádiu po tom, čo si na zadku našla hrčku. Lucy Hammersley, ktorá mala v tom čase len 24 rokov a malú dcérku, hovorí, že jej život sa po správe od lekárov rozpadol. Teraz sa cíti, ako keby stratila 6 rokov života.

Pri prvej návšteve lekára bola mamička ubezpečená, že ide len o cystu, no druhý chirurg to videl inak. Po výsledkoch z histológie skonštatoval, že ide o melanóm, ktorý sa rozšíril z nejakého miesta v jej tele. Lekári v nemocnici Basildon v Essexe teda hrčku vybrali, ale nevedeli zistiť, odkiaľ sa rozšírila. Trvali na tom, aby mladá mama pravidelne chodila na kontrolu, a tak sa jej život na dlhé roky zmenil.

Zronená Lucy opisuje svoj príbeh: „Keď mi oznámili, že mám rakovinu, plakala som, pripadalo mi to ako koniec sveta. Roky som žila v neustálom strachu, čakala som, kedy mi oznámia, že mi zostáva len pár dní života. Po celú tú dobu som nemyslela na nič iné, nevedela som sa sústrediť, upadla som do depresie a nakoniec som prepadla alkoholu.“

Trojnásobná mamička Lucy počas tohto obdobia úplne opustila svoj starý život: „Nechcela som sa s nikým stretávať a ďalšie dieťa som mala až o 10 rokov neskôr.“ Nakoniec predsa len niekoho stretla. Spolu s novým partnerom sa presťahovala do anglického mestečka Maidstone.

Tam si našla nového lekára, ktorý jej po rokoch psychického trápenia oznámil radostnú, no prekvapivú správu. Bola úplne zdravá. „Boli to veľmi zmiešané pocity. Najprv som si myslela, že si moje výsledky museli zmýliť s výsledkami niekoho iného. Cítila som niečo medzi hnevom a úľavou.“ Celú situáciu prebrala so svojimi právnymi zástupcami. Lucy postavila medicínsku organizáciu, ktorá ju nesprávne diagnostikovala pred súd a získala takmer 50 000 eur. Peniaze si rozdelila s právnikmi a časť odložila na sporenie.

„Premýšľam o tom, čo by sa mohlo stať, keby som v ten deň v roku 2012 nešla k lekárovi, ako inak by vyzeral môj život. Mám pocit, že som si prešla šiestimi rokmi trápenia pre nič za nič. Čas už nevrátim, ale už som konečne šťastná, mám ďalšie dve deti a partnera, ktorý pri mne po celú dobu stál,“ uvažuje dnes už spokojná mamička troch detí. Žiadne peniaze hrozný príbeh Lucy nezvrátia. „Túto časť kapitoly môjho života môžem odložiť, ale nikdy na ňu nezabudnem,“ dodala Lucy

Hovorca nadácie Mid and South Essex NHS Foundation Trust o omyle, ktorý mamičke pred rokmi spôsobila hrôzu, povedal: „Akékoľvek prípady nesprávnej diagnózy berieme mimoriadne vážne a máme zavedené jasné a spoľahlivé procesy, aby sme zabezpečili, že sa poučíme."