Pohreb ako z hororu: Z toho, čo pri truhle zažili pozostalí, majú doteraz traumu!

Rodina zosnulého muža z amerického štátu Massachusetts, tvrdí, že za celé neštastie môže vada na zariadení na spúšťanie rakvy.

Ako tvrdí magazín People, rodinní príslušníci sú zhrození z toho, čo sa v deň pohrebu, odohralo: „Jedna strana popruhov na zariadení, ktoré rakvu spúšťalo, sa zlomila. To spôsobilo, že Andrewova rakva sa zlomila a spadla do hrobu. Potom jeho telo vypadlo z rakvy do hrobu a z truhly začali vytekať tekutiny,“ spomína na nešťastnú udalosť rodina.

Situácia, ktorá sa stala na poslednej rozlúčke s Andrewom na mestskom cintoríne Bellevue, zanechala Andrewových príbuzných v šoku a v hrôze. „Boli vydesení a viditeľne hysterickí,“ tvrdí jeden zo svedkov tohto incidentu. "Niekoľko rodinných príslušníkov dokonca skočilo do hrobu, aby sa postarali o mŕtvolu pána Serrana, ktorá bola nakoniec z hrobu odstránená a privezená späť do pohrebného ústavu Perez," tvrdia pozostalí. Na večný spánok ho teda uložili o pár dní neskôr.

Príbuzní milovaného Andrewa Serrana, ktorý zomrel 29. marca 2019, podali žalobu na pohrebný ústavu Perez, ako aj na mesto Lawrence a jeho obecný cintorín. Žalujú ich kvôli nedbanlivosti a bezohľadnosti, kvôli ktorým si rodina prešla emocionálnym peklom.

Týždenník People kontaktoval pohrebný ústav Perez, z cintorína Bellevue, ktorý je podľa rodiny zodpovedný za vzniknutú situáciu. Odpovede sa však nedočkal.

Rodina nebohého pána Serrana žiada vyše 1 milióna dolárov, takmer 100 000 eur na žalobcu a rovnako požiadala aj o súdny proces pred porotou, potvrdil pre týždenník People právnik Danilo J. Gomez. "Naša kancelária poskytla mestu Lawrence aj video z incidentu," dodáva právnik Gomez.