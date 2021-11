Zadržaná na letisku: Sila, čo našli v batožine dôchodkyni z Nemecka

Na letisku v Zürichu zadržali v pondelok sedemdesiattriročnú Nemku, ktorá mala v batožine štyri kilogramy kokaínu.

Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na švajčiarsku políciu. Seniorka priletela do Švajčiarska z brazílskeho Sao Paula a mala namierené cez Düsseldorf do Amsterdamu. "Pri policajnej kontrole sme nadobudli podozrenie, že žena je drogová kuriérka," povedala polícia.

Po náleze štyroch kilogramov kokaínu bola dôchodkyňa zadržaná a jej prípadom sa bude zaoberať prokuratúra vo Winterthure. Švajčiarske médiá v tejto súvislosti pripomenuli nedávny podobný prípad. V septembri pri rutinnej kontrole na letisku v Zürichu zadržali sedemdesiatdvaročného Španiela aj so štyrmi kilogramami kokaínu. Priletel aj zo Sao Paula a cez Švajčiarsko cestoval do Barcelony. Cenu, za ktorú by sa toto množstvo kokaínu dalo predať na čiernom trhu, odhadol švajčiarsky denník Tages-Anzeiger na 400-tisíc švajčiarskych frankov (379 758 eur).