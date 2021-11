V mrazených kačiciach z Poľska našli salmonelu: Predalo sa ich 1,6 tony

Českí veterinári varovali pred mrazenými kačicami z Poľska od výrobcu DROP, ktoré môžu obsahovať salmonelu.

Podarilo sa ich stiahnuť 1138 kg, naopak 1627 kg sa predalo alebo skonzumovalo. Informácie o riziku dostala česká Štátna veterinárna správa (SVS) systémom rýchleho varovania (RASFF). V ČR smerovala zásielka k dvom obchodníkom, povedal ČTK hovorca SVS Petr Vorlíček. Zákazníci, ktorí výrobok majú, ho môžu vrátiť v predajni, kde ho kúpili.

"Podľa informácií uvedených v systéme RASFF bola vo vyššie uvedenej šarži kačacieho mäsa v Slovinsku zistená prítomnosť salmonely. Pri následnom došetrovaní u poľského výrobcu bolo potom zistené, že rovnaká šarža bola distribuovaná aj do ďalších krajín vrátane ČR," vysvetlil hovorca. V ČR išla zásielka najskôr do spoločnosti Hopi v Říčanoch, následne jej časti smerovali do pražskej firmy Jakub Kubín a spoločnosti MART-IN so sídlom v Neštediciach v Ústeckom kraji, dodala hovorkyňa.

Výrobok bol označený ako pekingská kačica mrazená s dátumom minimálnej trvanlivosti do 31. augusta 2024 z šarže P-687. Salmonela spôsobuje akútne hnačkové ochorenie. Pri dostatočnej tepelnej úprave mäsa je však riziko nákazy minimálne. S poľskými potravinami sa spája množstvo veterinárnych nálezov. Napríklad koncom februára 2019 sa objavili problémy so salmonelou v kuracom mäse z Poľska, keď českí veterinári oznámili, že našli baktériu v 1200 kilogramoch mrazených stehien.

Začiatkom apríla SVS oznámila, že salmonela sa objavila v zásielke viac ako pol tony kuracích rezňov z Poľska. V polovici mája 2019 SVS oznámila, že do ČR sa zhruba od polovice apríla dostalo 16 ton hydinového so salmonelou, všetko sa pravdepodobne zjedlo. Koncom júna potom SVS oznámila, že za zhruba mesiac veterinári zistili 14 prípadov, kedy bolo do ČR dovezené hydinové mäso z Poľska so salmonelou, celkom išlo o 21 ton mäsa. Zásielky hydinového mäsa so salmonelou z Poľska objavili veterinári aj v ďalších mesiacoch roka.