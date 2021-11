Česi rozmýšľajú nad zavedením rakúskeho modelu: Bez núdzového stavu to nepôjde

Ústavní právnici Jan Kysela a Jan Wintr sa zhodli na tom, že na sprísnenie proticovidových opatrení zavedením takzvaného rakúskeho modelu by bolo nutné vyhlásiť núdzový stav alebo prinajmenšom stav nebezpečenstva.

Model totiž obmedzuje voľný pohyb neočkovaných, čo na základe protipandemického zákona nie je možné, oznámili odborníci na ústavné právo ČTK.

Vláda v demisii sa podľa premiéra Andreja Babiša (ÁNO) v pondelok nedohodla na sprísnení proticovidových opatrení. Zvažuje sa podľa neho viac možností, medzi nimi ukončenie uznávania antigénnych testov ako covidového certifikátu, ale aj takzvaný bavorský model, kde sa neuznáva žiadny typ testov, alebo rakúsky, kde sa obmedzuje neočkovaným aj voľný pohyb.

Do štvrtka musí podľa Babiša ministerstvo podrobne rozpracovať tri predložené varianty. V Rakúsku majú neočkovaní možnosť chodiť len do lekárne alebo do obchodov, v Bavorsku majú zachovaný voľný pohyb. "Ministerstvo zdravotníctva musí zanalyzovať hlavne rôzne právne aspekty," dodal Babiš. Podľa neho sú aj legislatívne názory, že na takzvaný rakúsky model by nestačil pandemický zákon, ale bol potrebný núdzový stav.

S tým súhlasí aj Wintr. "K obmedzeniu voľného pohybu neočkovaných by určite bolo nutné vyhlásiť núdzový stav. Bez núdzového stavu možno zaviesť len také obmedzenia, ktoré sú vymenované v § 69 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia av § 2 ods. 2 pandemického zákona," uviedol právnik . Aj podľa Kyselu protipandemický zákon právny základ pre plošné obmedzenie slobody pohybu neposkytuje. Nedá sa podľa neho využiť ani zákon o ochrane verejného zdravia.

"Z toho vyplýva, že buď by bolo treba zákonný základ vytvoriť, alebo siahnuť k prostriedkom krízového zákona, ktorý však predpokladá vyhlásenie krízového stavu. Typicky pôjde o núdzový stav, úplne nevylučujem ani stav nebezpečenstva v najviac postihnutých krajoch," vyhlásil odborník na ústavné právo . Ak by sa pohyb obmedzoval plošne, bol by podľa neho vzhľadom na intenzitu zásahu do základných práv asi vhodnejší núdzový stav.

"Pri prijatí príslušného krízového opatrenia by musela vláda presvedčivo argumentovať, prečo obmedzuje iba túto skupinu osôb a prečo miernejšie zásahy nepostačujú (nejde o diskrimináciu ani svojvôľu). Záležalo by teda veľa na každom detaile a tiež na odôvodnení," dodal Kysela.

Cieľom opatrenia je podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtecha (za ÁNO) zvýšenie zaočkovanosti populácie. V súčasnej dobe je očkovaných 59,9 percenta populácie ČR a zhruba 68 percent ľudí nad 12 rokov, pre ktorých je teraz vakcína schválená. Podľa Vojtecha je stále 1,5 milióna neočkovaných ľudí vo veku 19 až 65 rokov.