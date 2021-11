Posádka ISS v ohrození! NASA neskrýva pohoršenie, tvrdé slová na adresu Ruska

Ruský test zbraní vytvoril viac ako 1500 kusov vesmírneho odpadu, ktorý teraz ohrozuje siedmich astronautov na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Podľa amerických predstaviteľov úlomky pochádzajú zo starého ruského satelitu zničeného raketou.

Súčasnú posádku ISS v pondelok ohrozoval vesmírny odpad, pre ktorý museli hľadať úkryt v ukotvených kapsulách pre prípad, že by museli rýchlo ujsť. Astronautom stihli povedať o hroziacom nebezpečenstve na poslednú chvíľu.

„Netreba dodávať, že som pobúrený. Je to nerozumné,“ vyhlásil Bill Nelson z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). „Je neuveriteľné, že by ruská vláda urobila tento test a ohrozila nielen medzinárodných astronautov, ale aj ich vlastných kozmonautov, ktorí sú na palube stanice, ako aj troch ľudí na čínskej vesmírnej stanici,“ dodal Nelson. Zároveň pripomenul, že Rusov a Američanov už polstoročie spája vesmírne partnerstvo a nechcel by, aby ho niečo ohrozilo.

Americký minister zahraničia Antony Blinken odsúdil konanie Ruska a povedal, že satelity sú momentálne v ohrození. „Budeme naďalej veľmi jasne dávať najavo, že nebudeme tolerovať takéto aktivity,“ podotkol hovorca rezortu diplomacie Ned Price.

Státisíce menších kúskov naďalej zostávajú neidentifikované a každý z nich môže spôsobiť obrovské škody, ak zasiahne dôležité miesto. Dokonca aj škvrna z obyčajnej farby môže napáchať veľké škody, keďže po obežnej dráhe dokáže vyvinúť rýchlosť až 28-tisíc kilometrov za hodinu.

Experti sledujú približne 20-tisíc kusov vesmírneho odpadu vrátane starých a nefunkčných satelitov. Minulý týždeň sa úlomok zo starého čínskeho satelitu, ktorý bol v roku 2007 terčom raketového útoku, dostal nepríjemne blízko k ISS. Hoci sa neskôr ukázalo, že nepredstavuje žiadnu hrozbu, NASA aj tak nechala presunúť vesmírnu stanicu.