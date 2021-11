Antona († 33) rok po svadbe opustila manželka, dopustil sa obrovského omylu: Smrť ako z hororu!

Príbeh lásky sa skončil veľkým nešťastím.

Hrôza v Rusku! Anton Shabanov († 33) sa nevedel preniesť cez stroskotané manželstvo a podnikol veľmi zúfalý krok, ktorý ho napokon stál život.

Ako informuje britský denník Daily Mail, Anton a Lyubov (29) si povedali áno, počas veľkého dňa, kedy si sľúbili večnú lásku, ešte netušili, že spolu vydržia len pár mesiacov. V ich vzťahu to začalo škrípať a nevesta sa ani nie rok po sobáši rozhodla so svojím mužom rozísť. "Nerozviedli sa, no žili oddelene," priblížil ich vzťah ich známy. Antona ich rozchod veľmi vzal a uchýlil sa k pochybným metódam takzvanej čiernej mágie.

Rozhodol sa navštíviť šamana. Podľa ruského vyšetrovacieho výboru však inžinier narazil na podvodníka Nikolaya Ivanova (32). Ten mal zronenému mužovi navrhnúť rituál, počas ktorého mali v lese zakopať spoločný majetok manželov. V tej chvíli došlo k hororovému zvratu. Ivanov mal Antona zosmiešňovať a dokonca urážať jeho manželku.

Vtedy sa medzi oboma mužmi strhla hádka. Ako zaznelo na súde, Ivanov mal nešťastnému mužovi uštedriť niekoľko rán sekerou do hlavy a krku. Anton nemal šancu zbesilý útok prežiť. Útočník prikryl mŕtve telo vetvičkami a z miesta činu ušiel. Polícia ho však neskôr vypátrala a zatkla, Ivanov sa k vražde priznal. Súd mu uložil deväťapolročný trest za mrežami.