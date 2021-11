Česká vláda sa nezhodla na nových epidemických opatreniach: V hre sú tri varianty

Česká vláda sa v pondelok po trojhodinovom rokovaní nezhodla na tom, ako sa budú sprísňovať opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Rokovania o sprísňovaní opatrení tak budú pokračovať vo štvrtok. Po rokovaní vládneho kabinetu to uviedol český premiér Andrej Babiš, informoval portál Novinky.cz. "Strávili sme tri hodiny diskusiou o ďalších opatreniach, aby sme zamedzili nárastu počtu hospitalizovaných. Po troch hodinách sa vláda nezhodla, pokračovať budeme vo štvrtok," uviedol Babiš.

Očakávalo sa, že vláda v pondelok schváli omedzenie používania antigénových testov. Obyvatelia Česka by tak po novom potrebovali na potvrdenie o bezinfekčnosti drahší PCR test, pokiaľ by neboli zaočkovaní alebo by neprekonali COVID-19. Podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha sa vláda v súčasnosti rozhoduje medzi tromi variantami sprísňovania epidemických opatrení. Vládny kabinet má podľa neho jednať o tzv. rakúskom a bavorskom modeli alebo o uznávaní PCR testov.

Rakúsky model spočíva v tom, že nezaočkovaní ľudia budú mať obmedzený pohyb. Pri bavorskom modeli by neočkovaní ľudia nemali obmedzený pohyb, avšak ako potvrdenie o bezinfekčnosti by platilo iba očkovanie alebo potvrdenie o prekonaní covidu. Napokon tretí variant zahŕňa iba uznávanie PCR testov pri preukazovaní bezinfekčnosti pomocou testov, vysvetľuje portál Novinky.cz.