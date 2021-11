Vysedávate dlho na toalete? Toto je dôvod, prečo by ste tam nemali sedieť dlhšie ako 10 minút!

Ak váš čas strávený na záchode presahuje dĺžku 10 minút, pre vaše dobro by ste to mali okamžite zmeniť.

Ako píše portál The Sun, množstvo ľudí si počas vykonávania potreby skracuje čas napríklad čítaním novín alebo knihy a veľakrát sa stáva, že tam strávia omnoho dlhší čas, ako by reálne museli. Doktor menom Karan Rajan prezradil, že to je presne to, čo by sme na záchode robiť nemali. Na sociálnej sieti TikTok sa s ostatnými podelil o tri tipy, ktoré by mali každého ochrániť od prípadného nepríjemného prekvapenia.

Najväčším strašiakom je podľa neho skutočnosť, že si takto môžete privodiť vznik hemoroidov. „Číslo jedna, namáhanie. Zábavným faktom je, že každý má análne vankúšiky. Sú tu na to, aby nám zabránili vykonávať veľkú potrebu a takisto obsahujú krvné cievy. Ale ak budete na záchode stále namáhať, tieto krvné cievy môžu napuchnúť a spôsobiť hemoroidy,“ radí Karan vo videu.

Jeho druhým tipom bolo, aby sa ľudia snažili tráviť na záchode len čas potrebný na vykonanie potreby. „Čím dlhšie strávite na toalete, tým dlhšie sa môže v týchto rektálnych žilách hromadiť krv, čo spôsobuje hemoroidy,“ uvádza. Karan spresnil, že hemoroidy sú hrčky okolo alebo vo vnútri zadku a môžu byť veľmi bolestivé. Ako prevencia sa odporúča pravidelné cvičenie, udržiavanie dolných partií v čistom stave a obmedziť príjem alkoholu a kofeínu.

Posledný tip od dokotora Karana bolo zaradenie do jedálnička dostatočného množstva vlákniny spolu s dostatočným pitným režimom. Denne by sme mali konzumovať približne 30 gramov vlákniny, pričom tá sa nachádza najmä v celozrnných výrobkoch ako chlieb či cereálie. Vláknina nám okrem iného pomáha predísť srdcovým chorobám, mŕtvici, cukrovke 2. typu, rakovine čriev a takisto nám pomáha cítiť sa dlhšie sýti.