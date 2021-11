Kuriér zostal počas práce ako obarený: Dá sa takéto niečo vôbec logicky vysvetliť?

Počas klasickej zmeny v práci zbadal niečo, čo si doteraz nevie vysvetliť.

Ako informuje portál The Mirror, vodič dodávky menom Lucca sa na sociálnej sieti TikTok podelil o zážitok, ktorý sa mu nedávno stal. S ostatnými používateľmi zdieľal video, na ktorom zachytil metlu, ktorá sa vznáša vo vzduchu len tak v strede oblohy. Keď zistil, že lieta iba sama bez toho, aby ju niečo držalo, zostal poriadne zmätený.

Keďže Lucca pracuje ako kuriér, bol práve v tej chvíli v dodávke. Akonáhle zbadal túto nevysvetliteľnú vec, zobral do ruky telefón a rozhodol sa to okamžite natočiť. Priblížil, že metla sa pohybovala vo vetre, ale nie tak, ako stromy na oboch stranách cesty.

„Bol som vonku rozvážať a zrazu, čo to je? Je tam vznášajúca sa metla! Jednoducho sa vznáša! Ako vážne, nie je tam žiadny drôt, nič, čím by to bolo spojené, je to len... Čo to je? A taktiež sa to hýbe!“ popisuje mladý muž vo videu, ktoré sa za krátky čas stalo virálnym.

Niektorí ľudia Luccovi dokonca ani neveria, že by mohlo ísť o reálne zábery a podozrievajú ho z toho, že ich musel sfalšovať. On však trvá na tom, že sú pravé, pričom má ako svedka aj kamaráta, ktorý mu to môže potvrdiť. V nasledujúcom videu preto na dôkaz zdieľal konverzáciu s daným človekom, ktorý v nej potvrdil, že na vlastné oči videl to isté a skutočne nejde o žiadny podvod.