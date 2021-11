Kauza s Trumpovou kontroverznou spoločnosťou pokračuje: Mala sa dohodnúť na predaji hotela

Spoločnosť Trump Organization sa mala dohodnúť na predaji svojho hotela vo Washingtone za 375 miliónov dolárov.

Podľa medializovaných informácií sa hotel Trump International premenuje na Waldorf Astoria a bude ho spravovať skupina Hilton, informuje spravodajský portál BBC.

Vyšetrovanie v americkom Kongrese minulý mesiac ukázalo, že hotel počas pôsobenia Donalda Trumpa v úrade prezidenta prišiel o viac ako 70 miliónov dolárov (USD). Trumpova spoločnosť otvorila hotel pre verejnosť v septembri 2016. Trump Organization, ktorá si budovu prenajala na 60 rokov, hľadala kupcu budovy s 263 izbami od roku 2019. Dohoda s investičnou spoločnosťou CGI Merchant Group so sídlom v Miami by mala byť dokončená v prvom štvrťroku budúceho roka, uviedli zdroje denníka The Wall Street Journal a agentúry Bloomberg.

Historická budova Starej pošty má 120 rokov a stojí necelý kilometer od Bieleho domu na Pennsylvania Avenue. Trump Organization získala povolenie na jej prestavbu v roku 2012. Ako hotel ju otvorili o štyri roky neskôr, iba pár týždňov potom, čo Trump získal nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb.

Kongresové vyšetrovanie zistilo, že Trump zrejme "zatajil potenciálny konflikt záujmov" súvisiaci s vlastníctvom hotela a jeho úlohami ako veriteľa a ručiteľa za pôžičky tretích strán. Z dokumentov vyplýva, že hotel počas Trumpovho prezidentovania získal 3,7 milióna USD od zahraničných vlád. To by pri priemernej dennej sadzbe stačilo na úhradu platieb za 7400 prenocovaní. Trump Organization akékoľvek pochybenie poprela a správu vyšetrovacieho výboru označila za "zavádzajúcu". Na žiadosť BBC o zaujatie stanoviska Trump Organization ani CGI Merchant Group bezprostredne nereagovali.