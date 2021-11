Poľsku dočasné oplotenie na hraniciach s Bieloruskom nestačí: V decembri pritvrdí

Poľsko chce v decembri začať s výstavbou múru na svojich hraniciach s Bieloruskom, pričom dokončiť ho chce v prvej polovici budúceho roku.

Oznámil to v pondelok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje agentúra DPA. Ako priblížil minister na Twitteri, stavebné práce na trvalej bariére, ktorá má zastaviť nápor nelegálnych migrantov prevažne z Blízkeho východu usilujúcich sa cez Bielorusko dostať do EÚ, sa začne súčasne na štyroch hraničných úsekoch. Stavbári budú pracovať 24 hodín denne v troch zmenách. Príslušné kontrakty sa majú podpísať do 15. decembra a následne sa má spustiť výstavba.

"Táto úloha, ktorú musíme splniť, je absolútne strategickou a prioritnou investíciou pre bezpečnosť štátu a jeho občanov," zdôraznil Kamiňski. Stavba 5,5 metra vysokého múra, ktorú v októbri schválil parlament, bude podľa odhadov stáť 353 miliónov eur. Múr by mal mať 180 kilometrov, čo je približne polovica z celkovej dĺžky poľsko-bieloruskej hranice. Od leta sa pokúsili prekročiť hranice medzi Poľskom a Bieloruskom tisíce migrantov z konfliktných krajín.

Varšava zareagovala vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením núdzového stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Za tvrdý postoj v migračnej kríze, počas ktorej pohraničníci utečencov zatláčajú späť do Bieloruska, si poľská vláda vyslúžila ostrú kritiku. Neziskové organizácie pritom varovali pred čoraz nebezpečnejšími podmienkami.

Poľská vláda i Európska únia obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že organizuje prevozy migrantov k vonkajším hraniciam EÚ. Chce sa tým podľa nich pomstiť za sankcie, ktoré EÚ zaviedla voči bieloruskému v súvislosti s potláčaním tamojšej opozície a občianskej spoločnosti.