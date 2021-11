Prijmú Piráti koaličnú zmluvu alebo zamieria do opozície? Poslanci o svojom postoji mlčia

Strana Piráti v pondelok večer uzavrie vnútrostanícke hlasovanie o tom, či vstúpi do budúcej českej vlády so stranami koalície Spolu (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) a svojím vlastným koaličným partnerom – Starostami a nezávislými.

Polovica pirátskych poslancov pritom svoj postoj odmieta prezradiť – väčšinou hovoria, že nechcú ovplyvňovať členskú základňu, píše spravodajský server Novinky.cz. Online anketa o účasti Pirátov vo vláde sa začala v piatok a končí sa v pondelok o 22.00 h.

Predseda Starostov Vít Rakušan už potvrdil, že ak Piráti odmietnu koaličnú zmluvu, jeho strana pôjde do vlády aj bez nich. Pred voľbami strany koalície PirSTAN deklarovali, že spoločne pôjdu buď do vlády, alebo do opozície.

Na schválenie koaličnej dohody u Pirátov je potrebný súhlas 60 percent hlasujúcich.

Koalície Spolu a PirSTAN podpísali koaličnú dohodu pred týždňom. Piráti sú poslednou stranou, ktorá k nej ešte nezaujala stanovisko.