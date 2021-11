Taxikár Dave zachránil v Liverpoole mnoho životov: Detaily desivých chvíľ s teroristom v aute

Všetko mohlo byť úplne inak! Vďaka pozornému zraku britského taxikára Davida Perryho sa predišlo obrovskému krviprelievaniu.

Podozrivého samovražedného atentátnika zamkol vo svojom taxíku, a ten sa v ňom napokon odpálil sám.

Spomienku na vojnových veteránov mohla v nedeľu poznačiť ďalšia tragédia, nebyť odvážneho taxikára Davida Perryho. Práve do jeho taxíka nastúpil podozrivý muž, ktorý sa chcel na jedenástu hodinu dostať k Liverpoolskej katedrále, kde prebiehala spomienková ceremónia. Práve tu bolo v tom čase zhromaždených 1 200 vojakov, veteránov a príbuzných padlých. Na ich šťastie bola v Liverpoole dopravná zápcha, pre ktorú sa Perry nemohol dostať na miesto v určený čas. Muž v taxíku si preto vyžiadal zmeniť trasu smerom k centru mesta.

Ako sa ručičky na hodinách neúprosne blížili k jedenástej hodine, pasažier sa začal nervózne hrať s oblečením a Perrymu nariadil, aby zastal pri pôrodnici. Taxikár však už mal zlé tušenie, keď si všimol svetielko pripevnené k jeho oblečeniu. „Neviem, ako to dokázal behom sekundy, ale David vyskočil a zamkol auto aj s tým chlapom vzadu. Len čo to spravil, vybuchlo to. Keby sa ten chlap dostal do nemocnice, bohviečo sa mohlo stať,“ uviedol taxikárov priateľ. Akoby zázrakom si Perry poškodil len ušný bubienok. Prípadom sa už zaoberá polícia i špeciálne protiteroristické zložky. Tí v súvislosti s výbuchom zadržali štyroch mužov vo veku 21 až 29 rokov.