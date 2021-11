Pobaltské štáty to Lukašenkovi nedarovali: Tvrdé obvinenia a jasná výzva na EÚ

Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko obvinili v pondelok Bielorusko z toho, že núti migrantov prekračovať hranice EÚ.

Vláda prezidenta Alexandra Lukašenka sa podľa nich zároveň musí zodpovedať za obchodovanie s ľuďmi. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Odsudzujeme akcie Lukašenkovho režimu využívajúce migrantov na politické účely," uviedli v spoločnom vyhlásení prezidenti trojice pobaltských štátov po spoločnom stretnutí vo Vilniuse, kde sa k ním virtuálne pripojil aj poľský prezident Andrzej Duda.

"Bieloruskí predstavitelia navigujú tisíce migrantov, aby prerazili vonkajšiu hranicu EÚ," povedal litovský prezident Gitanas Nauséda na tlačovej konferencii.

Nauséda spoločne s prezidentmi Estónska Alarom Karisom a Lotyšska Egilsom Levitsom vyzval Európsku komisiu, aby "bezodkladne" zaviedla zmeny v zákonoch EÚ a sprísnila poskytovanie azylu. Takisto požadujú, aby EÚ zaplatila za výstavbu bariéry na vonkajšej hranici eurobloku, akou je napríklad hranica s Bieloruskom.

Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ schválili v pondelok zmeny týkajúce sa kritérií na udeľovanie sankcií voči Bielorusku, a to tak, aby mohli potrestať tých, či už jednotlivcov alebo spoločnosti, ktorí napomáhajú v nelegálnom prekračovaní vonkajších hraníc EÚ. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že sankčný zoznam sa po tomto kroku zatiaľ o nové mená nerozšíril.

V oblastiach Bieloruska hraničiacich s Poľskom táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia obviňuje Bielorusko, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne ich pašuje na Západ.

Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy. Bieloruský prezident Lukašenko zasa tvrdí, že za situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konania ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou. Viaceré krajiny varovali, že situácia môže vyústiť do vojenského konfliktu.