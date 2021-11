Šéf aeroliniek: Snaha spomaliť globálne otepľovanie bude znamenať drahšie letenky

Snaha spomaliť globálne otepľovanie znamená, že budú drahšie letenky. V rozhovore s BBC to povedal šéf americkej leteckej spoločnosti Delta Air Lines Ed Bastian.

Firma uvádza, že po investíciách za 30 miliónov dolárov ročne je od vlaňajšieho marca takzvane uhlíkovo neutrálna, čo znamená, že je schopná odbúrať či neutralizovať rovnaké množstvo škodlivých emisií, aké do ovzdušia vypúšťa. "Časom nás to všetkých bude stáť viac. Je to ale správny prístup a my ho musíme presadiť," povedal Bastian. Delta je podľa počtu prepravených cestujúcich druhým najväčším leteckým dopravcom na svete po spoločnosti American Airlines.

Letecká doprava je zodpovedná zhruba za 2,5 percenta uhlíkových emisií, ktoré prispievajú k otepľovaniu planéty, uvádza Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Kritici tvrdia, že najlepší spôsob, ako znížiť emisie, je menej lietať. Delta sa zaviazala, že v nasledujúcich desiatich rokoch vynaloží jednu miliardu dolárov, aby vyrušila všetky emisie, ktoré vytvára. Dúfa, že to bude schopná dosiahnuť za pomoci lietadiel s nižšou spotrebou pohonných hmôt, modernejším zložením paliva a odstraňovaním uhlíka z atmosféry.

Zníženie uhlíkových emisií je zásadnou úlohou, pokiaľ sa má udržať rast teploty na planéte do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou, ako predpokladá parížska zmluva z roku 2015. Práve tejto téme sa v minulých dňoch venovala konferencia o ochrane klímy COP2 . Profesor energetiky a dopravy na londýnskej univerzite UCL Andreas Schäfer hovorí, že dostať odvetvie leteckej dopravy k uhlíkovej neutralite "bude stáť skôr bilióny ako miliardy dolárov".

Podľa predbežných výsledkov výskumu, ktorý uskutočnil jeho tím, by sa ceny leteniek museli zvýšiť o 10 až 20 percent, aby sa pokryli súvisiace náklady. "Krátkodobo budú musieť s tými nákladmi pomôcť vlády, pretože dekarbonizácia odvetvia leteckej dopravy bude mimoriadne náročná. Súčasnú snahu bude potrebné dramaticky zvýšiť," povedal Schäfer. Šéf Delty pripúšťa, že je to ambiciózny cieľ, ktorý jeho firma sama nezvládne.