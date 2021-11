Zaľúbenci sa nikdy nestretli, zasnúbili sa počas videohovoru: Neuveríte, čo nasledovalo

Britská upratovačka Ayse (26) sa počas prvej vlny pandémie pridala do facebookovej skupiny, ktorá spája ľudí z celého sveta na vzájomné dopisovanie.

Mladá žena sa zoznámila s Američanom Darrinom (26), dvojica sa rýchlo zblížila vďaka videohovorom a zaľúbila. Oficiálne sa dali dokopy pred rokom v novembri. Niekedy dokonca zaspávajú tak, že majú toho druhého ,,na linke". Ayse neváha ísť kvôli tomu spať až o druhej v noci, keďže dvojicu delí 5-hodinový časový posun. ,,Je to najbližšie, ako spolu môžeme byť. Aj keď to znie zvláštne, veľmi nás to upokojuje,“ cituje The Sun Ayse.

Kvôli covidovým opatreniam sa dvojica ešte nevidela naživo, a to napriek viacerým pokusom – naposledy mladú ženu otočili domov, keď prestupovala v Mexiku. Darrin, ktorý pracuje v továrni, tento rok v máji navrhol ,,špeciálne rande“ cez Zoom. V skutočnosti plánoval zásnuby! ,,Keď sme sa spojili cez videohovor, bol veľmi nervózny, akoby to ani nebol on - ale čoskoro som pochopila, čo sa deje, keď si kľakol na koleno a spýtal sa, či si ho vezmem. Predtým, ako ma Darrin požiadal o ruku, spýtal sa môjho otca o povolenie, čo považujem za veľmi milé,“ teší sa mladá Britka.

Snúbencom sa však ani potom nepodarilo osobne stretnúť. A tak aj svadba prebehla cez Zoom, čo je v americkom štáte Utah legálne. K videohovoru sa pripojili aj ženíchovi rodičia a nevestina mama. ,,Sme zosobášení, je to oficiálne a legálne – stále tomu nemôžem uveriť,“ povedala Ayse, ktorá sa vydávala v bielom.

Zaľúbenci teraz čakajú, kým dostane víza, aby sa konečne stretli a žili spolu ako plnohodnotný manželský pár. Ayse si myslí, že všetky tieto prekážky ich vzťah posilnili. ,,Naozaj sa milujeme,“ tvrdí mladá žena, ktorá sa túli k plyšovej postavičke s tvárou svojho manžela.

,,Tým, že sme sa osobne ešte nestretli, nemáme intímny vzťah, čo znamená, že naše manželstvo je založené na niečom viac, ako fyzickej príťažlivosti. Neovplyvnilo to náš vzťah, ako to napríklad mohlo ovplyvniť vzťah iných. Nie je to pre nás také dôležité, iné veci si vážime viac, napríklad komunikáciu. Nie každý deň nájdete svojho najlepšieho priateľa a lásku svojho života v jednej osobe, takže sa toho nevzdám len preto, že žijeme každý v inej krajine," dodáva Ayse.