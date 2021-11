Škandál, odtajnili mrazivé správy amerických vojakov: Práve sme bombardovali 50 žien a detí

Americká armáda v posledných dňoch bojov proti Islamskému štátu (IS) v Sýrii v roku 2019 pri nálete zabila desiatky civilistov.

Napísal to denník The New York Times a obvinil armádu zo zatajenia faktov. Incident sa podľa NYT stal 18. marca 2019 a viaže sa k miestu zvanému Baghúz, kam sa uchýlili ustupujúci bojovníci IS s rodinami. Pri nálete tam prišlo o život 80 ľudí, z ktorých armáda 16 identifikovala ako bojovníkov IS a štyroch ako civilistov. Pri totožnosti zvyšných 60 nedošla k žiadnemu záveru.

V ten deň dopadli na veľkú skupinu ľudí tri americké bomby, aj keď armáda mala k dispozícii snímky vo vysokom rozlíšení z bezpilotného lietadla, z ktorých bolo zrejmé, že tam sú aj civilisti. Útok sledovali v priamom prenose prostredníctvom dronu americkí vojaci na americkej leteckej základni Al-Udajd v Katare. "Kto to zhodil?" pýtal sa podľa NYT na chate jeden z tých, ktorí zábery videli. "Práve sme bombardovali 50 žien a detí," napísal druhý.

Po prvej prehliadke miesta bolo zjavné, že o život prišlo okolo 70 ľudí. Išlo o najväčšie civilné straty z jedného incidentu v boji proti IS, avšak americká armáda sa k tejto operácii verejne neprihlásila. Počet obetí bol zrejmý od začiatku a armádny právnik akciu označil za možný vojnový zločin, ktorý treba vyšetriť. Správy o počte mŕtvych boli ale "upravované", niektoré boli odstránené, pozmenené a zaradené medzi tajné.

Koaličné jednotky vedené USA miesto zahladili buldozérmi. Vec začal vyšetrovať nezávislý inšpektor ministerstva obrany, ale jeho správa bola pozdržaná a neobsahovala žiadnu zmienku o útoku. Gene Tate, ktorý na prípade pre úrad inšpektora pracoval, povedal, že sa "vedenie rozhodlo vec pochovať, nikto s ňou nechcel nič mať". Za kritiku nečinnosti bol Tate prepustený.

Podľa zistení NYT bombardovania nariadila operačná skupina 9 poverená pozemnými operáciami v Sýrii. Pracovala v takom utajení, že v tom čase o svojich akciách neinformovala ani vojenských partnerov. O pripravovanom útoku na Baghúz nevedelo podľa denníka ani vedenie amerického letectva v Katare. NYT poslal minulý týždeň svoje zistenia veliteľstva ozbrojených síl USA pre Blízky východ, Perzský záliv a severnú Afriku, pod ktoré spadali boje v Sýrii. Veliteľstvo tento útok prvýkrát priznalo a uviedlo, že pri ňom prišlo o život 80 ľudí.

Nálety ale podľa neho boli odôvodnené. Zabili 16 radikálov a tiež štyroch civilistov, o 60 zostávajúcich nie je jasné, či to boli civilisti. Čiastočne podľa vyhlásenia veliteľstva preto, že aj niektoré ženy a deti sa chopili zbraní a bojovali v radoch IS. "Neznášame stratu životov nevinných a robíme všetko pre to, aby sme im predišli. V tomto prípade sme o situácii vedeli, útok sme vyšetrovali s našimi dôkazmi a prijímame zodpovednosť za neúmyselné zabitie," povedal vo vyhlásení hovorca veliteľstva Bill Urban.