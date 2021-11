Americký štát Georgia zaplavili milióny obrích pavúkov: Obyvatelia zažívajú scény ako z hororu

Severnú časť amerického štátu Georgia zaplavili milióny inváznych obrích pavúkov, ktorí desia obyvateľov a tkajú pavučiny vo vrstvách dosahujúcich až trojmetrovú hrúbku, napísal server Science Alert.

Verandy, elektrické vedenia, poštové schránky a zeleninové záhony vo viac ako 25 okresoch štátu Georgia sú pokryté hustými pavučinami jasne žltého pavúka nefila kyjovitá (Trichonephila clavata); invázneho druhu, ktorého pôvodnou domovinou je východná Ázia. Prvý z týchto pavúkov dorastajúcich do veľkosti viac ako 7,5 centimetra bol spozorovaný v roku 2014 asi 130 kilometrov severovýchodne od Atlanty.

Do Spojených štátov sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostal ako čierny pasažier v prepravnom kontajneri, uviedol vo vyhlásení Rick Hoebeke, vedúci zbierok Prírodovedného múzea v Georgii, ktorý pavúka objavil. Odvtedy sa populácia a oblasť výskytu tohto pavúka v Georgii neustále rozširuje. Avšak nič, čo doteraz zažili, obyvateľov ani vedcov nepripravilo na to, s akým množstvom pavúkov druhu nefila kyjovitá sa tento rok stretnú.

Will Hudson, entomológ z Georgijskej univerzity, uviedol, že sa jeho veranda stala nepoužiteľnou po tom, čo ju pokryla deka pavučín hrubá tri metre. Sám vraj na svojom pozemku zabil viac ako tri stovky týchto pavúkov. "V minulom roku tam boli desiatky pavúkov a boli mi trochu na obtiaž, keď som pracoval na záhrade," uviedol Hudson. "Tento rok ich tu mám niekoľko stoviek a kvôli všetkým tým pavučinám to tu vyzerá veľmi strašidelne - akoby som sa ocitol vo filme Arachnofóbia," dodal.

Nefily kyjovité, ktoré bežne žijú v Číne, na Taiwane, v Japonsku a Kórei, patria do rovnakej čeľade, ako u nás bežní križiaci. Typické sú pre nich symetrické, kruhové pavučiny. Sú síce jedovatí, ale jed používajú len na znehybnenie koristi, ktorú polapia do siete. Ich jed nepredstavuje hrozbu pre človeka, psa ani mačku, pokiaľ naň nie sú alergickí. Pavúky síce môžu v prípade ohrozenia uhryznúť, ale ich uhryznutie nie je také silné, aby preniklo kožou.

Väčšina pavúkov druhu nefila kyjovitá, ktorí teraz žijú v Georgii, pravdepodobne do konca novembra uhynie. To ale neznamená, že ich miestni obyvatelia vidia naposledy. Teraz, keď sa tieto pavúky uchytili na území USA všetkými ôsmimi nohami, sa odborníci domnievajú, že by sa nefily mohli rozšíriť do ďalších amerických štátov s podobnou klímou. Samičky pavúkov nefila kladú vajíčka do zámotkov spletených z hodvábnych vlákien, ktoré obsahujú najmenej 400 potomkov. Keď sa mláďatá na jar vyliahnu, nechajú sa spoločne s hodvábnym vláknom unášať vetrom a týmto spôsobom prekonávajú obrovské vzdialenosti.

Mnoho inváznych druhov má tendenciu destabilizovať ekosystémy, do ktorých sa dostanú, ale niektorí vedci optimisticky veria, že nefily kyjovité by v skutočnosti mohli priniesť nečakané výhody. Nancy Hinkle, entomologička z Georgijskej univerzity, uviedla, že pavúky nefila hubia komáre, ovády a invázne kňažky mramorované (Halyomorpha halys), ktoré v USA nemajú prirodzených nepriateľov a poškodzujú plodiny. "Pavúky nefila predstavujú vynikajúcu príležitosť, ako potlačiť týchto škodcov prirodzenou cestou, bez použitia chemických látok. Preto sa snažím ľudí presviedčať, že mať okolo seba milióny veľkých pavúkov a ich pavučín je v skutočnosti dobrá vec!" uviedla.