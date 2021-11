Žena († 56) si kvôli menopauze zobrala život: Jej manžel má pre ľudí dôležitý odkaz

Zdrvený vdovec tvrdí, že k samovražde jeho manželky prispela menopauza, ale lekári povedali, že to bola úzkosť.

Ako píše The Mirror, pracovníčka supermarketu Linda Salmon mala obavy, že ochorie na Covid-19. Predtým, ako si vzala život, jej lekár vypísal PN-ku. „Moja žena bojovala s úzkosťou, odkedy vypukla pandémia koronavírusu a obávala sa, že sa nakazí,“ povedal vdovec David Salmon. Dodal, že Lindina smrť bola momentom, keď jeho vlastný život „stratil význam“, keďže pár bol spolu 41 rokov.

„Bola kľúčovou pracovníčkou v miestnom supermarkete a so zhoršujúcou sa pandémiou mala pocit, že nemôže ísť do práce. Zavolala lekárovi a ten jej po tom, ako si prešli všetky príznaky vysvetlil, že trpí úzkosťou,“ hovorí Simon. Hoci akceptovala diagnózu lekára, len o tri dni neskôr si Linda vzala život. V tej chvíli sa Davidov život skončil.

Po smrti svojej manželky videl David program od BBC Look North o symptómoch spojených s menopauzou, ktoré môžu zahŕňať depresiu a úzkosť a povedal, že mu to „otvorilo oči“. „Skutočne ma to prinútilo uvedomiť si, čo menopauza znamená – nevedel som, že existujú všetky tieto ďalšie príznaky, úprimne som si myslel, že s menopauzou vám je trochu teplo a máte zmeny nálad. Za posledné, povedzme štyri roky, Linda prechádzala veľkými úzkosťami a hnevom. Až teraz som si uvedomil prečo,“ hovorí zdrvený vdovec.

David, ktorý svoj vzťah s Lindou opísal ako „manželstvo z rozprávky“, teraz vyzýva ľudí, aby podporili svoje príbuzné, ktoré prechádzajú menopauzou. „Musíme o tom hovoriť, musíme dať ľuďom vedieť. Počúvajte svoju partnerku, hľadajte, čím by ste ju podporili, nájdite jej pomoc, ak to potrebuje a len ju celý čas držte za ruku a dostaňte ju cez to,“ odkazuje ostatným.