Vyhrotený spor dvoch tehotných sestier: Sila, kvôli čomu si skočili do vlasov!

Nastávajúca mamička sa ocitla v nepríjemnej situácii, keď jej sestra prezradila, že chce dať svojmu nenarodenému dieťatku rovnaké meno, aké má vybraté pre svojho syna ona.

Ako píše The Mirror, nastávajúci pár si meno vyberal dlho a bol si taký istý, že našiel pre svojho syna to dokonalé, že sa ho rozhodol oznámiť v deň, keď zistil pohlavie bábätka, na konci prvého trimestra.

"S manželom čakáme naše prvé bábätko a už o pár týždňov by sa malo narodiť. Keď sme rodine po prvom trimestri (pred viac ako dvadsiatimi týždňami) prvýkrát oznámili tehotenstvo, oznámili sme aj pohlavie nášho bábätka a jeho meno,“ vysvetlila budúca mamička na fóre AITA spoločnosti Reddit.

"Moja sestra a jej manžel sa posledných päť rokov pokúšali počať tretie dieťa, no kvôli niektorým komplikáciám v jej predchádzajúcom tehotenstve museli absolvovať niekoľko kôl umelého oplodnenia,“ vysvetľuje. Jej sestra otehotnela len päť týždňov po nej a neskôr zistila, že tiež privíta malého chlapca, čo viedlo sestry k veľkému nadšeniu z vyhliadky, že ich synovia vyrastú ako najlepší priatelia.

"Ešte pred niekoľkými týždňami išlo všetko celkom dobre. Moja mama sa rozhodla, že ma príde navštíviť, aby mi pomohla pripraviť detskú izbu, a spomenula, že mojej sestre sa veľmi páčilo meno, ktoré sme s manželom vybrali pre naše bábätko a že sa rozhodla, že ho dá synovi tiež,“ pokračuje budúca mama.

"Moja mama sa ma potom spýtala, či by sme s manželom zmenili meno nášho dieťaťa, pretože by bolo príliš mätúce mať dve vnúčatá s rovnakým menom. Povedala som mame, že nezmeníme meno nášho dieťaťa, pretože sme si ho zaľúbili a neoznámili by sme ho dopredu, keby sme si neboli istí.“ Nastávajúcej mamičke neskôr nahnevane zavolala jej sestra, ktorá jej povedala, že keďže toto bolo ich zázračné dieťa, mala by dostať prvotné právo na akékoľvek meno, ktoré chce.

"Povedala som jej, že môže pomenovať svoje dieťa, ako chce, ale že my názor na meno nášho dieťaťa nezmeníme," dodala predtým, ako sa obrátila na Reddit s otázkou, či je oprávnené odmietnuť zmeniť meno svojho dieťaťa. Jeden z používateľov Redditu to komentoval takto: „Vaša sestra sa správa, akoby sa svet točil okolo nej. Stavím sa, že ak bude vaše dieťa roztomilejšie, tak sa z toho zrúti.“

"Ak budeš mať darčekovú oslavu bábätka, tvoja sestra sa zblázni, pretože ako sa opovažuješ ju mať a odviesť všetku pozornosť od nej a jej zázračného bábätka?! Alebo ak na oslave dostaneš niečo, čo naozaj chcela ona, tak ti to vezme?,“ znel ďalší komentár.

"Ty si to oznámila ako prvá, sestra je svi*a za to, že ho ukradla bez toho, aby sa s tebou porozprávala. Ale dúfam, že je to meno, ktoré môže mať prezývku, kvôli dobru vašich detí. Inak by tam bolo priveľa zmätku," tvrdo reagoval iný používateľ Redditu.