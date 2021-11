Tvrdé slová nemeckej aktivistky za klímu: Glasgowský klimatický pakt je zradou

Dve najpoprednejšie osobnosti v Nemecku v oblasti ochrany klímy skritizovali závery zo summitu OSN v Glasgowe.

V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA. Klimatická aktivistka Luisa Neubauerová uviedla, že záverečná deklarácia dohodnutá na summite v sobotu je "zradou". "Je to zrada všetkých mladých ľudí na tomto svete, ktorí sa spoliehajú na vlády, že budú dbať o ich budúcnosť," povedala Neubauerová pre DPA.

Glasgowský klimatický pakt obsahuje aj zmienky o fosílnych palivách – je to vôbec prvýkrát, čo sa v nejakej klimatickej dohode OSN konkrétne spomínajú. Tento pakt vyzýva na "postupné znižovanie" využívania uhlia ako zdroja energie a vyvíja tlak na krajiny, aby do konca budúceho roka predložili plány, ako do roku 2030 ešte viac znížia produkciu svojich emisií – lebo vďaka tomu je možné obmedziť nebezpečné otepľovanie.

Pakt tiež vyzýva na postupné rušenie neefektívnych dotácií na fosílne palivá. Neubauerová, líderka hnutia Piatky za budúcnosť v Nemecku a členka Strany zelených, vyhlásila, že nemeckí predstavitelia boli na summite COP26 príliš pasívni. Vyzvala preto budúcu vládu, aby prestala používať uhlie, ropu a zemný plyn ako zdroje energie. "Našťastie, zmeniť politické rozhodnutia je možné. A práve to urobíme," dodala. Strana zelených sa totiž po septembrových parlamentných voľbách dostane po dlhých rokoch do vlády.

Šéf Výskumného ústavu pre klimatické vplyvy v nemeckom Postupime Johan Rockström bol v reakcii zdržanlivejší. "Pred Glasgowom sme smerovali ku katastrofe, po Glasgowe stále ideme nebezpečným smerom," povedal pre DPA popredný švédsky vedec. "Bol to významný krok vpred, ale rozhodne nie dostačujúci," doplnil. Podľa neho najdôležitejšou časťou Glasgowského klimatického paktu je sľub krajín, že do konca budúceho roka vypracujú a predložia ambicióznejšie plány na ochranu životného prostredia.