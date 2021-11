Muž našiel na svojej záhrade totálne čudo: Takého tvora ešte nevideli ani vedci

Austrálčan Tristan Glasson zverejnil na Facebooku fotku húsenice, ktorú našiel na svojej záhrade v Canberre.

S príspevkom oslavuje obrovský úspech nielen u laikov. Spomínaná húsenica je totiž nielen obria – má štrnásť centimetrov – ale je predovšetkým jasne modrá. Pripomína modrú húsenicu z rozprávky Alenka v ríši divov.

Samotní entomológovia pritom netušia, o aký druh ide. Modré sfarbenie ale zrejme vytvorili vírusy. Húsenica sa nakazila iridovírusom, ktorý v jej bunkách vyvoláva produkciu modro sfarbených kryštálov. Pritom takto jasne modrých tvorov je v prírode veľmi málo.

„Je to húsenica nejakého druhu motýľa alebo mory. Poznáme modro sfarbené húsenice, ako napríklad pri lišaji Manducta sexta. Ale to nebude nič z toho. Nie som si istý, aký je to druh, a či je vôbec pôvodom z Austrálie… Modrá je tá húsenica preto, že je nakazená iridovírusom. Štruktúry tohto vírusu tvoria modré kryštály vo vnútri hmyzu, ktoré vyvolajú modré sfarbenie. Ale takto modrý exemplár som nikdy nevidel,“ tvrdí profesor Nathan Lo z University of Sydney.