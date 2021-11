Mama si zbalila kufre, úspory a odletela do Turecka: Wau! Teraz by ste ju nespoznali

Rozhodla sa pre zmenu a bola pre to ochotná urobiť čokoľvek. Dvojnásobná mamička si zbalila kufre, zobrala úspory a odletela do Turecka, kde ju zmenili na nepoznanie. No posúďte sami.

Ako uvádza portál The Sun, 28-ročná dvojnásobná mama Kayleigh Baldwin-Wilkinson z anglického grófstva Essex nebola spokojná so svojím vzhľadom. Aj napriek dlhým rokom diétovania jej váha nikdy nebola podľa jej predstáv, a tak sa rozhodla konať. A to pomerne drasticky.

Kayleigh vysolila 3 200 libier (3 750 eur) na bypass žalúdka, aby jej to pomohlo znížiť príjem kalórií. O rok neskôr si siahla ešte hlbšie do vrecka, opäť letela do Turecka a zaplatila 4 500 libier (5 270 eur) za odstránenie prebytočnej kože po chudnutí. Okrem toho si nechala zdvihnúť prsia a nechala si vložiť implantáty. Na procedúry si podľa odporúčaní vybrala medzinárodnú nemocnicu v Turecku. Vyšlo ju to o 10 000 libier lacnejšie, ako keby zákroky podstúpila v Anglicku.

Dvojnásobná mama teraz váži neuveriteľných 66 kilogramov a v zrkadle sa podľa jej slov nespoznáva. „Vždy som bola bacuľatá, ale po pôrode som začala bojovať so svojou váhou. Neustále som držala diétu s jojo efektom. Schudla som, a potom som tie kilá pribrala späť. Po pôrode to bolo ešte ťažšie,“ priznáva Kayleigh.