Tehotnej žene († 22) prestalo krátko pred pôrodom biť srdce: Smrť, ktorú nikto nečakal

Bola úplne zdravá, cítila sa dobre a nevedela sa dočkať na príchod svojho druhého bábätka. 22-ročná žena bola v 36. týždni tehotenstva, keď sa stalo niečo, čo nikomu ani len vo sne nenapadlo.

Ako uvádza portál Mirror, 22-ročnú mamičku Paige Bradbury-Price našiel jej partner 11. augusta 2020 v skorých ranných hodinách ležať, pričom vôbec nereagovala. Ďalší člen rodiny okamžite začal s oživovaním a on zalarmoval záchranku. Noc predtým jej podľa informácií portálu bolo „horúco a bola vystresovaná“. Začal sa boj o dva ľudské životy.

Paige z anglického grófstva Nottinghamshire mala zástavu srdca 12 minút predtým, ako do ich domu dorazili leteckí záchranári. Okamžite ju previezli do nemocnice, kde neskôr ráno, žiaľ, zomrela. Podľa správ z vyšetrovania mladú ženu oživovali až do 2:58 rána, avšak ešte o 1:57 sa rozhodli vykonať urgentný perimortálny cisársky rez v snahe zachrániť bábätko. Aj po ňom lekári robili všetko, čo bolo v ich silách, aby Paige zachránili.

Žiaľ, ráno bola vyhlásená za mŕtvu. Narodil sa jej chlapček a asistentka koronera doktorka Elizabeth Didcock opísala pôrod ako „správnu vec“. Vyšetrovanie ukázalo, že Paige Bradbury-Price zomrela prirodzenou smrťou a lekársku príčinu smrti vylúčili.

Chlapček dobre reagoval na liečbu a čoskoro si ho rodina mohla zobrať domov. „Ďakujem za všetko, čo ste tam urobili. Bol to taký nezvyčajný a zriedkavý prípad. Viem, ako veľmi nás to zasiahlo, ale viem, že to v tú noc ovplyvnilo každého. Stratili sme Paige, ale získali sme aj nádherného chlapca. To je zásluha ľudí, ktorí tam v tú noc boli. Chceli by sme sa len poďakovať,“ povedal v dojímavom vyznaní člen jej rodiny.